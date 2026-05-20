به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، به مناسبت ۲۸ اردیبهشت، روز جهانی موزه و هفته میراث‌فرهنگی، یدالله غلام‌پور، فرماندار شهرستان قاینات با حضور در اداره میراث‌فرهنگی این شهرستان، ضمن دیدار و گفت‌وگو با کارکنان، از بخش‌های مختلف بازدید کرد.

فرماندار شهرستان قاینات در این دیدار، موضوعاتی همچون اقدامات انجام‌شده برای حفظ و نگهداری آثار تاریخی، توسعه صنایع‌دستی و تقویت گردشگری شهرستان را مورد بررسی قرار داد و در خصوص مرمت و مراقبت از آثاری نظیر دژ زیرزمینی روستای نیگ، مسجد جامع، قلعه‌کوه، پروژه‌های سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری و دیگر ظرفیت‌های تاریخی فرهنگی شهرستان بحث و گفتگو شد.

او با تأکید بر نقش حاکمیتی فرمانداری در شهرستان اظهار کرد: فرماندار بر موفقیت همه دستگاه‌های اجرایی در حوزه مأموریت خود نظارت و حمایت می‌کند. اگر حوزه میراث‌فرهنگی موفق نباشد، در نهایت مردم آسیب می‌بینند. بنابراین حمایت از این حوزه به معنای حمایت از منافع عمومی شهرستان است.

غلام‌پور با بیان اینکه قدردانی از زحمات کارکنان و رفع موانع پیش‌روی دستگاه‌ها یک تکلیف است، تصریح کرد: باید تلاش کنیم چالش‌های موجود را برطرف کرده و مسیر ارائه خدمات مطلوب‌تر به مردم را هموار کنیم.

حمید عباس‌زاده، رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان، با قدردانی از حضور میدانی و حمایت‌های فرماندار، این رویکرد را باعث تقویت انگیزه و تسریع در پیشبرد امور دانست و اظهار کرد: با پیگیری‌های مستمر فرماندار، نماینده مردم شهرستان های قاینات و زیرکوه و مساعدت مدیرکل، اعتبارات مناسبی برای دژ زیرزمینی نیگ در دو تا سه سال آینده اختصاص خواهد یافت.

او افزود: از شروع دولت وفاق تاکنون، پنج اقامتگاه بوم‌گردی در شهرستان به بهره‌برداری رسیده و برنامه‌هایی نیز به مناسبت هفته میراث‌فرهنگی از جمله افتتاح اقامتگاه بوم‌گردی و رونمایی از کتاب پیش‌بینی شده است.

این دیدار در پایان با گرفتن عکس یادگاری در قاب تاریخ شهرستان ماندگار شد.

