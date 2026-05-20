به گزارش خبرنگار میراث آریا، صادق میرحسینی روز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ با اشاره به پیشینه بیش از پنجهزار ساله سیستان به عنوان یکی از کهنترین خاستگاههای تمدنی ایران بیان کرد: در این موزه که نقش حیاتی در حفظ و انتقال این هویت به نسلهای آینده ایفا میکند، فرهنگ و شیوه زندگی مردم سیستان در بخشهای مختلف از جمله تاریخ و فرهنگ، کشاورزی، صیادی، موسیقی و صنایعدستی به نمایش گذاشته شده است.
سرپرست اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان زابل افزود: این موزه در پنج بخش اصلی ساماندهی شده و تلاش شده است سبک زندگی، آداب و رسوم، پوشش، هنر و مشاغل سنتی مردم سیستان بهصورت ملموس به بازدیدکنندگان معرفی شود چرا که آنچه در این موزه به نمایش گذاشته شده، تنها اشیاء نیست، بلکه روایت هویت و اصالت مردم این دیار است.
او در ادامه سیستان را بهنوعی یک موزه بزرگ تاریخی توصیف کرد و افزود: آثار و محوطههای باستانی آن نشاندهنده قدمت و غنای تمدنی این منطقه است. جایجای این سرزمین گواه تمدنهای بزرگ از عصر مفرغ تا دوران معاصر است و میتوان گفت خود سیستان یک موزه زنده تاریخی است. آثار بهجامانده در این منطقه، نقش مهم سیستان در شکلگیری تمدن ایرانی را به اثبات میرساند.
سرپرست اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان زابل همچنین از برنامههای این هفته خبر داد و گفت: به مناسبت روز جهانی موزه، برنامههایی از جمله غبارروبی مزار شهدا، فعالیتهای فرهنگی و آموزشی ویژه کودکان و برگزاری مسابقه نقاشی با موضوع موزهها در نظر گرفته شده است که به برگزیدگان جوایز ارزندهای اهدا خواهد شد. هدف از این برنامهها، آشنایی نسل جوان با اهمیت میراثفرهنگی و تقویت حس مسئولیتپذیری در حفاظت از آن است.
او با تأکید بر اینکه حفظ میراثفرهنگی، حفظ هویت ملی است، از مردم سیستان برای مشارکت در صیانت از آثار تاریخی دعوت کرد و خاطرنشان ساخت: انتظار میرود مردم در کنار میراثبانان و مسئولان، نسبت به حفاظت از آثار تاریخی حساس باشند و اجازه ندهند کوچکترین آسیبی به این سرمایههای ارزشمند وارد شود.
