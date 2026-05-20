برگزاری سومین جشنواره توت و دوغ و نخستین جشنواره بستنی سنتی در شهر اسلامیه

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سومین جشنواره توت و دوغ و نخستین جشنواره بستنی سنتی شهر اسلامیه با حضور امام جمعه شهر اسلامیه، بخشدار، شهردار اسلامیه و اعضای شورای اسلامی شهر، شهردار فردوس، فرمانده انتظامی شهرستان فردوس، فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید اشرفی اصفهانی، رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان فردوس، رییس اداره میراث‌فرهنگی، شهرستان، فرمانده کلانتری اسلامیه و جمعی از مسئولین در محل پارک بانوان «شهر بانو» روز سه‌شنبه 29 اردیبهشت‌ماه 1405 برگزار شد.

کاظم شبنم‌زاده رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی فردوس گفت: در این جشنواره که با استقبال چشمگیر و پرشور مردم همراه بود، از بستنی‌فروشان سطح شهر اسلامیه به پاس تلاش در حفظ و ترویج بستنی سنتی این شهر تجلیل به عمل آمد.

او افزود: همچنین در آستانه روز جوانی جمعیت و در راستای حمایت از خانواده و ترویج فرهنگ فرزندآوری، همزمان با برگزاری سومین جشنواره توت و دوغ و نخستین جشنواره بستنی سنتی، از بانوان جوان دارای چهار فرزند با اهدای هدیه تقدیر شد.

شبنم‌زاده گفت: در بخش دیگری از این مراسم، به مناسبت روز روابط‌عمومی و ارتباطات، از روابط‌عمومی شهرداری اسلامیه و شورای اسلامی شهر اسلامیه به پاس تلاش‌های مؤثر در اطلاع‌رسانی، تعامل با شهروندان و انعکاس فعالیت‌های شهری تجلیل به عمل آمد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی فردوس اظهار کرد: برگزاری این جشنواره‌ها علاوه بر ایجاد شور و نشاط اجتماعی، گامی در جهت معرفی و شناساندن شهر اسلامیه به عنوان یکی از قطب‌های بستنی سنتی در منطقه است.

