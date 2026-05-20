به گزارش خبرنگار میراثآریا، سید احمد برآبادی گفت: هدف از برگزاری آثار جوان همیار میراثفرهنگی و نقاشی، آشنایی کودکان و نوجوانان، بهویژه نسل ضد، با تاریخ و گذشته ایران و استان خراسان جنوبی است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی افزود: در این نمایشگاه حدود ۵۰ اثر به قلم امین صادقپور، نوجوان اهل فیضآباد مهولات و همیار میراثفرهنگی، به نمایش درآمده که عمدتاً با موضوعاتی مانند حفاظت از میراثفرهنگی، میراث ناملموس، صنایعدستی و موضوعات مرتبط تهیه شده است.
او با بیان اینکه مخاطبان اصلی این نمایشگاه کودکان و نوجوانان هستند، اظهار کرد: این رویداد با هدف ترغیب نسل نوجوان به حفاظت و حراست از میراثفرهنگی برگزار شده است.
برآبادی ادامه داد: این نمایشگاه فرهنگی به یاد کودکان شهید میناب نیز برگزار شده و با هدف پاسداشت میراثفرهنگی، معرفی ظرفیتهای بومی و تقویت نقش نوجوانان در حفظ میراثفرهنگی است.
این نمایشگاه تا ۳۱ اردیبهشتماه ۱۴۰۵، از ساعت ۱۹ تا ۲۱ در محل نگارخانه سرو باغ و عمارت جهانی اکبریه بیرجند پذیرای علاقهمندان خواهد بود.
