تأکید فرماندار فردوس بر احیای بافت تاریخی سردشت

به گزارش خبرنگار میراثآریا، کاظم شبنمزاده با اشاره به جایگاه ویژه شهرستان فردوس در حوزه میراثفرهنگی روز سهشنبه ۲۹ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ گفت: فردوس با برخورداری از پیشینهای غنی و آثار تاریخی ارزشمند، بخشی مهم از فرهنگ و تمدن کهن ایران را در خود جای داده است و حفاظت اصولی و معرفی شایسته این آثار میتواند نقش مهمی در توسعه گردشگری و رونق اقتصادی منطقه داشته باشد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی فردوس افزود: شهرستان فردوس دارای ۱۷۵ اثر ثبت ملی و شناساییشده و یک اثر ثبت جهانی، قنات بلده است که نشاندهنده ظرفیت بالای این شهرستان در حوزه میراثفرهنگی و گردشگری است.
در ادامه، مهدی استیری فرماندار فردوس نیز با تبریک هفته میراثفرهنگی و قدردانی از تلاشهای مجموعه میراثفرهنگی، بر ضرورت مرمت، بازسازی و حفاظت از آثار تاریخی شهرستان تأکید کرد.
فرماندار فردوس با اشاره به ظرفیتهای شهر تاریخی فردوس، واگذاری بنای تاریخی وقفی مدرسه علیا به شهرداری را اقدامی مؤثر برای احیا و ساماندهی محله تاریخی سردشت دانست و گفت: با جذب سرمایهگذار و تبدیل خانههای قدیمی این محله به اقامتگاههای بومگردی و کارگاههای صنایعدستی میتوان زمینه رونق اقتصادی، اشتغالزایی و احیای بافت تاریخی را فراهم کرد.
استیری همچنین بر لزوم واگذاری برخی بناهای تاریخی برای جذب سرمایهگذار و بهرهبرداری مناسب از ظرفیتهای گردشگری شهرستان تأکید کرد.
انتهای پیام/
نظر شما