۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۰

معاون اقتصادی استاندار سمنان

قلعه‌بالا در آستانه ثبت جهانی به‌عنوان روستای گردشگری جهانی قرار دارد

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان، در آیین دومین جشن ملی بوم‌گردی‌ها در روستای هدف گردشگری قلعه‌بالا، با اشاره به ظرفیت‌های برجسته گردشگری این منطقه، گفت: قلعه‌بالا به‌زودی می‌تواند به‌عنوان «روستای گردشگری جهانی» معرفی شود.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، حمید دهرویه در دومین جشن ملی بوم‌گردی‌ها در روستای هدف گردشگری قلعه‌بالا گفت: روستا هدف گردشگری قلعه‌بالا یکی از ظرفیت‌های شاخص گردشگری روستایی کشور به شمار می‌رود و این روستا در مسیر ثبت جهانی قرار گرفته و به‌زودی می‌تواند به‌عنوان «روستای گردشگری جهانی» معرفی شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان با اشاره به روند برنامه‌ریزی برای برگزاری این رویداد اظهار کرد: از زمان تصمیم‌گیری برای برگزاری آیین روز ملی بوم‌گردی در قلعه‌بالا تا اجرای آن، کمتر از ۱۰ روز فرصت وجود داشت و هماهنگی و برنامه‌ریزی برای برگزاری چنین رویدادی در این مدت کوتاه، کار دشواری بود.

او افزود: طی روزهای اخیر در نشست‌های مختلفی در تهران، ظرفیت‌های گردشگری و بوم‌گردی استان سمنان برای مسئولان و فعالان این حوزه تشریح شد و اقدامات و فعالیت‌های انجام‌شده در مناطق مختلف استان در قالب برنامه‌ها و کلیپ‌های معرفی ارائه شد.

دهرویه با قدردانی از تلاش‌های مدیران حوزه گردشگری استان سمنان گفت: پیگیری‌های صورت‌گرفته برای تسریع روند ثبت جهانی قلعه‌بالا قابل تقدیر است و این موضوع می‌تواند زمینه‌ساز توسعه اقتصادی، افزایش اشتغال و رونق گردشگری در منطقه شود.

