به گزارش خبرنگار میراث آریا، حمید دهرویه در دومین جشن ملی بوم‌گردی‌ها در روستای هدف گردشگری قلعه‌بالا گفت: روستا هدف گردشگری قلعه‌بالا یکی از ظرفیت‌های شاخص گردشگری روستایی کشور به شمار می‌رود و این روستا در مسیر ثبت جهانی قرار گرفته و به‌زودی می‌تواند به‌عنوان «روستای گردشگری جهانی» معرفی شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان با اشاره به روند برنامه‌ریزی برای برگزاری این رویداد اظهار کرد: از زمان تصمیم‌گیری برای برگزاری آیین روز ملی بوم‌گردی در قلعه‌بالا تا اجرای آن، کمتر از ۱۰ روز فرصت وجود داشت و هماهنگی و برنامه‌ریزی برای برگزاری چنین رویدادی در این مدت کوتاه، کار دشواری بود.

او افزود: طی روزهای اخیر در نشست‌های مختلفی در تهران، ظرفیت‌های گردشگری و بوم‌گردی استان سمنان برای مسئولان و فعالان این حوزه تشریح شد و اقدامات و فعالیت‌های انجام‌شده در مناطق مختلف استان در قالب برنامه‌ها و کلیپ‌های معرفی ارائه شد.

دهرویه با قدردانی از تلاش‌های مدیران حوزه گردشگری استان سمنان گفت: پیگیری‌های صورت‌گرفته برای تسریع روند ثبت جهانی قلعه‌بالا قابل تقدیر است و این موضوع می‌تواند زمینه‌ساز توسعه اقتصادی، افزایش اشتغال و رونق گردشگری در منطقه شود.

