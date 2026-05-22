۱ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۱۹

گرامیداشت هفته میراث‌فرهنگی با محوریت معرفی ظرفیت‌های تاریخی در نماز جمعه شهرستان فردوس

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی فردوس گفت: به مناسبت هفته میراث‌فرهنگی اداره میراث‌فرهنگی فردوس به عنوان «خادم‌الصلاة» در آیین عبادی- سیاسی نماز جمعه حضور یافت.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، کاظم شبنم‌زاده اظهار کرد: در راستای پاسداشت هفته میراث‌فرهنگی و با هدف آشنایی هرچه بیشتر نمازگزاران و همشهریان با غنای تاریخی و مذهبی شهرستان فردوس، نمایشگاه عکس جاذبه‌های تاریخی شهرستان روز جمعه ۱ خردادماه ۱۴۰۵ برپا شد که با استقبال گرم و توجه ویژه مردم روبرو شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی فردوس افزود: همچنین در حاشیه این مراسم، کارشناسان این اداره با برپایی میز خدمت، پاسخگوی پرسش‌ها و مطالبات مراجعین و نمازگزاران بودند.

شبنم زاده گفت: امید است برگزاری چنین برنامه‌هایی، گامی مؤثر در راستای تقویت هویت فرهنگی و معرفی ظرفیت‌های گردشگری دیارمان فردوس باشد.

کد خبر 1405030200116
سمیه محمدی
دبیر مرضیه امیری

