به گزارش خبرنگار میراثآریا، کاظم شبنمزاده اظهار کرد: در راستای پاسداشت هفته میراثفرهنگی و با هدف آشنایی هرچه بیشتر نمازگزاران و همشهریان با غنای تاریخی و مذهبی شهرستان فردوس، نمایشگاه عکس جاذبههای تاریخی شهرستان روز جمعه ۱ خردادماه ۱۴۰۵ برپا شد که با استقبال گرم و توجه ویژه مردم روبرو شد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی فردوس افزود: همچنین در حاشیه این مراسم، کارشناسان این اداره با برپایی میز خدمت، پاسخگوی پرسشها و مطالبات مراجعین و نمازگزاران بودند.
شبنم زاده گفت: امید است برگزاری چنین برنامههایی، گامی مؤثر در راستای تقویت هویت فرهنگی و معرفی ظرفیتهای گردشگری دیارمان فردوس باشد.
انتهای پیام/
نظر شما