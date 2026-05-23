تجلیل از استاد محمد مختاریان، گنجینه زنده بشری در روستای آبیز

به گزارش خبرنگار میراثآریا، به مناسبت روز گرامیداشت «گنجینههای زنده بشری»، جمعی از مسئولان محلی و استانی از جمله شهردار حاجیآباد، بخشدار، مسئول نمایندگی میراثفرهنگی شهرستان زیرکوه و مسئول ثبت میراث معنوی استان با حضور در کارگاه استاد مختاریان، از سالها تلاش هنرمندانه وی قدردانی کردند.
فریبا کاهنی مسئول ثبت میراث معنوی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی گفت: استاد محمد مختاریان که به عنوان گنجینه زنده بشری در حوزه صنایعدستی شناخته میشود، با وجود کهولت سن و محدودیت جسمانی (از دست دادن بینایی یک چشم)، همچنان با همان دقت، ظرافت و عشق دیرین به هر چکشکاری مشغول است.
مسئول ثبت میراث معنوی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی افزود: محصولات کارگاه او شامل انواع چاقو، کارد، اره، قندشکن و ابزارآلات کشاورزی است که نه تنها به عنوان ابزار کاربردی، بلکه به عنوان نمادی از اصالت و فرهنگ منطقه زیرکوه شناخته میشوند.
مسئولان حاضر در این دیدار، ضمن تأکید بر اهمیت حفظ صنایعدستی و هنرهای سنتی، تجلیل از مفاخر فرهنگی را گامی ضروری برای تداوم انتقال این میراث ارزشمند به نسلهای آینده دانستند. تکریم چهرههای شاخص صنایع دستی، علاوه بر حفظ هویت تاریخی، موجبات تقویت انگیزه فعالان این حوزه را فراهم آورده و زمینهساز پویایی بیشتر صنایع دستی در سطح مناطق روستایی میشود.
