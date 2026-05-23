به گزارش خبرنگار میراثآریا، علی صالحی با تأکید بر پراکندگی جغرافیایی آثار تاریخی خوسف و دشواری دسترسی به برخی از آنها تصریح کرد: با توجه به صعبالعبور بودن برخی قلعهها و گستره وسیع آثار شناسایی شده در سطح شهرستان، نظارت مستمر، امری ضروری است. در مواردی که براساس بازدیدهای میدانی یا گزارشهای مردمی، تخلف یا تهدیدی برای آثار فرهنگی مشاهده شود، موضوع بلافاصله از طریق مراجع قانونی پیگیری و با متخلفان برخورد خواهد شد.
مسئول میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان خوسف درباره عملکرد دو ماهه اخیر این نمایندگی نیز گفت: از ابتدای فروردین تا پایان اردیبهشتماه سال جاری، بیش از پنج مورد گزارش مردمی ثبت و بررسی شده است و بازدیدهای مرتبط با آثار، ابنیه و جرائم حوزه میراثفرهنگی توسط کارشناسان این نمایندگی بهطور کامل انجام شده است
او ادامه داد: علاوه بر بناهای تاریخی، پایش تپهها، محوطههای باستانی و اماکن فرهنگی نیز به صورت دورهای در دستور کار قرار دارد و در همکاری با نیروهای یگان حفاظت استان، عملیات گشتزنی در ساعات غیر اداری نیز اجرا میشود.
صالحی با قدردانی از تلاش کارشناسان میراثفرهنگی در شرایط محدودیت نیروی انسانی و امکانات گفت: کارشناسان این نمایندگی با وجود همه چالشها، نهایت تلاش خود را برای حفاظت از میراث ارزشمند فرهنگی شهرستان بهکار گرفتهاند و حفظ این میراث گرانبها تنها با مشارکت مردم و همراهی جامعه محلی بهطور کامل محقق خواهد شد.
مسئول میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان خوسف در پایان با تأکید بر نقش شهروندان در پاسداری از میراث گذشتگان افزو: از عموم مردم شریف شهرستان خوسف درخواست میشود در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک، حفاری غیرمجاز یا آسیبرسانی به آثار فرهنگی، مراتب را به یگان حفاظت میراث فرهنگی استان یا شهرستان اطلاع دهند.
