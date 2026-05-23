پیوند هنرمندان با خاک در عمارت تاریخی لطفی/ برگزاری کارگاه سفالگری در دامغان

به گزارش خبرنگار میراث آریا، مجتبی اکبرپور گفت: کارگاه آموزشی رایگان سفالگری با چرخ و دست در عمارت تاریخی لطفی در فضایی آکنده از عطر تاریخ و اصالت، با هدف احیای هنر سفالگری و ایجاد پیوندی عمیق میان نسل امروز و هنر نیاکان برگزار شد.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان دامغان با تأکید بر اهمیت هفته میراث‌فرهنگی برای یادآوری هویت اصیل ایرانی، تصریح کرد: خانه لطفی به عنوان یکی از عمارت‌های ارزشمند دامغان، بستری بی‌نظیر برای احیای هنرهای سنتی فراهم کرده است.

او تصریح کرد: استقبال بیش از ۸۰ شرکت‌کننده در این کارگاه نشان‌دهنده علاقه وافر جامعه و به‌ویژه نسل جوان به حفظ و فراگیری میراث هنری است.

اکبرپور اظهار کرد: در این دوره آموزشی، تکنیک‌های تخصصی «چرخ‌کاری» زیر نظر استاد برجسته سفالگری استان، استاد شمسیایی، و مهارت‌های سفالگری با دست توسط نرگس خیری، از هنرمندان فعال شهرستان دامغان، به صورت عملی به هنرجویان آموزش داده شد.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان دامغان فراهم‌کردن فرصتی برای تجربه مستقیم ساخت حجم‌های هنری را از جمله دستاوردهای این کارگاه دانست و افزود: تلاش ما ایجاد فضایی آرام، الهام‌بخش و آموزشی برای علاقه‌مندان بود تا ضمن تقویت روحیه جمعی هنرمندان، پیوند میان نسل جوان و هنرهای اصیل ایرانی مستحکم‌تر شود.

او در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به ظرفیت‌های فرهنگی دامغان، برگزاری چنین رویدادهایی تداوم خواهد یافت تا علاوه بر حفظ اصالت صنایع‌دستی، جایگاه دامغان به عنوان یکی از قطب‌های هنرهای سنتی در سطح استان و کشور بیش از گذشته تقویت شود.



