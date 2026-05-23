به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ابوالفضل نیکوییان شنبه ۲خرداد ۱۴۰۵ با اشاره به برگزاری کارگاه توانمندسازی و بازآموزی حمایت و توسعه کسب و کار روستایی و محلی گردشگری در شهرستان نکا ، گفت: این دوره آموزشی به صورت رایگان توسط آموزشگاه سفیر بین‌المللی اندیشه قائم برنامه‌ریزی شده است.

مسئول واحد بوم‌گردی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران، اقش دهیاران و بخشداران در توسعه گردشگری روستایی، شناسایی ظرفیت‌های روستایی و توسعه محصولات، آشنایی با الگوهای مشارکتی در روستا و مهارت‌های میزبانی و نحوه خدمات گردشگری استاندارد در روستا را از جمله سرفصل‌های این نشست آموزشی برشمرد و افزود: دهیاران، ساکنین جوامع محلی، مشاوران و کارشناسان توسعه گردشگری روستایی و فعالان و کارآفرینان حوزه گردشگری روستایی و بومگردی ازمهمترین مخاطبان این کارگاه آموزشی تعریف شده‌اند.

نیکوییان با اشاره به ظرفیت‌های خوب شرق استان در توسعه گردشگری روستایی و بوم‌گردی، گفت: برگزاری دوره‌های آموزشی و نشست‌های تخصصی به‌منظور ارائه ایده و طرح موانع و مشکلات می‌تواند به مسیر حرفه‌ای‌تر شدن جوامع محلی در ارائه خدمات استاندارد گردشگری سرعت ببخشد.

کارگاه رایگان توانمندسازی و بازآموزی حمایت و توسعه کسب و کار روستایی و محلی گردشگری فردا ۳ خرداد ۱۴۰۵ در ادارهارشاد اسلامی شهرستان نکا برگزار می‌شود.

