حسین ایزدی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران از برگزاری کارگاه آموزشی ۵ روزه ساخت شانه چوبی در روستای شانه‌تراش تنکابن (Training Workshop on Traditional Wooden Comb-Making in the village of Shaneh Tarash) خبر داد و گفت: احیای این هنر بومی که ریشه در هویت و نام این روستا دارد، با همکاری تعاونی و دهیاری روستا (cooperation of the village cooperative and the village council) آغاز شده است.

وی افزود: روستای شانه‌تراش از گذشته به هنر ساخت شانه‌های چوبی شهرت داشته و امروز تلاش می‌شود این ظرفیت ارزشمند فرهنگی و صنایع‌دستی دوباره احیا و به نسل جوان منتقل شود.

مدیرکل گردشگری مازندران با اشاره به استقبال چشمگیر زنان و جوانان (strong participation of women and youth) از این کارگاه آموزشی (training workshop on wooden comb-making) اظهار کرد: حضور فعال بانوان و جوانان نویدبخش رونق دوباره این هنر سنتی و ایجاد فرصت‌های اشتغال و درآمدزایی در منطقه است.

او تأکید کرد: شانه چوبی می‌تواند به‌عنوان یکی از محصولات شاخص و سوغات بومی روستای شانه‌تراش (traditional local souvenir of Shaneh Tarash village) معرفی شود و نقش مهمی در توسعه اقتصاد محلی و جذب گردشگران ایفا کند.

وی همچنین از پیگیری برای ثبت مهارت ساخت شانه چوبی به‌عنوان میراث ناملموس کشور (Intangible Cultural Heritage) خبر داد و گفت: این پرونده در دست اقدام است تا زمینه معرفی ملی و بین‌المللی این هنر فراهم شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی مازندران افزود: برگزاری این کارگاه آموزشی در روستای زیبای شانه‌تراش (training workshop on traditional wooden comb-making in the scenic village of Shaneh Tarash) با هدف احیای این هنر بومی (traditional handicraft) و با مشارکت فعال زنان و جوانان (active participation of women and youth) انجام شده است.

همچنین در راستای حمایت از این طرح، تعاونی روستا نقش مؤثری در پشتیبانی از آموزش و تولید بر عهده دارد و بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، ۵ درصد از درآمد حاصل از فروش (5% of sales revenue) شانه‌های چوبی به احیا، بهسازی و حفظ هویت بومی و میراث فرهنگی روستا (revitalization, improvement, and preservation of the village’s local identity and cultural heritage) اختصاص خواهد یافت؛ اقدامی در راستای توسعه پایدار و تقویت هویت فرهنگی روستای شانه‌تراش

