به گزارش خبرنگار خبرگزاری میراث آریا، محمدهادی طهرانیمقدم روز پنج شنبه ۳۱ اردیبهشت ماه در مراسم گرامیداشت هفته میراثفرهنگی و روز ملی بومگردی با تأکید بر جایگاه تمدنی سیستان وبلوچستان اظهار کرد: سیستان وبلوچستان تنها یک استان نیست؛ روایت ایستادگی، نجابت و تمدنی کهن است؛ سرزمینی که از شهرسوخته تا سواحل نیلگون مکران، از کوه خواجه تا قلعههای تاریخی بلوچستان، قرنها استوار مانده و هر گوشه آن بخشی از تاریخ ایران را روایت میکند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی سیستان و بلوچستان افزود: میراثفرهنگی، فقط یادگار خشت و سنگ و بنا نیست؛ میراثفرهنگی، حافظه زنده یک ملت و شناسنامهای است که ریشههای ما را به تاریخ، ایمان، فرهنگ و هویت این سرزمین پیوند میدهد.
او با اشاره به خسارتهای وارد شده به برخی آثار تاریخی و بناهای فرهنگی استان در ایام جنگ رمضان، خاطرنشان کرد: در آن روزهای تلخ، بخشی از آثار تاریخی و سرمایههای هویتی ما آسیب دیدند، اما تاریخ این دیار، تاریخ تسلیم نیست و مردم این سرزمین همواره پاسدار فرهنگ و هویت خود بودهاند.
طهرانیمقدم ادامه داد: اگرچه ممکن است بناها آسیب ببینند و خشتی فرو بریزد، اما روح فرهنگ و هویت این ملت هرگز فرو نخواهد ریخت.
او همچنین از نقش بومگردیهای استان در روزهای بحرانی قدردانی کرد و گفت: در روزهایی که اضطراب و نگرانی بر جامعه سایه انداخته بود، بسیاری از اقامتگاههای بومگردی استان با ارائه خدمات رایگان و تخفیفی، به پناه و مأمن مردم تبدیل شدند و جلوهای ماندگار از همدلی و انسانیت را به نمایش گذاشتند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان افزود: خانههای بومی سیستان و بلوچستان در آن روزها به محل آرامش مردم تبدیل شد و مهماننوازی اصیل بلوچ و سیستانی بار دیگر ثابت کرد که فرهنگ، تنها در کتابها و موزهها خلاصه نمیشود، بلکه در رفتار و منش مردم جاری است.
طهرانی مقدم با تأکید بر اهمیت بومگردیها در آینده گردشگری کشور تصریح کرد: بومگردیها صرفاً محل اقامت نیستند، بلکه حافظان فرهنگ بومی، زبان محلی، موسیقی، غذاهای سنتی، صنایعدستی و سبک زندگی اصیل ایرانی به شمار میروند و هر اقامتگاه بومگردی در سیستان و بلوچستان، روایت زندهای از فرهنگ ایرانی است.
او حمایت از فعالان حوزه گردشگری و بومگردی را ضروری دانست و بیان کرد: تقویت زیرساختها، افزایش امنیت سرمایهگذاری و معرفی تصویر واقعی سیستان و بلوچستان به ایران و جهان، از مهمترین ضرورتهای توسعه گردشگری در استان است.
او تأکید کرد: تصویر واقعی سیستان و بلوچستان، تصویر مهربانی، نجابت، همزیستی اقوام و کرامت انسانی است؛ مردمانی که حتی در روزهای بحران نیز چراغ خانههایشان را برای مردم خاموش نکردند.
مدیرکل میراث فرهنگی سیستان و بلوچستان در پایان با قدردانی از فعالان میراث فرهنگی، هنرمندان صنایعدستی، راهنمایان گردشگری، مرمتگران و صاحبان بومگردیها و موزه داران خصوصی اظهار کرد: آینده سیستان و بلوچستان روشن است و این استان با برخورداری از ظرفیتهای عظیم فرهنگی، طبیعی و بومی، میتواند به یکی از مهمترین قطبهای گردشگری کشور تبدیل شود.
وی خاطرنشان کرد: تا زمانی که مردم این سرزمین چنین نجیب، ریشهدار و مهرباناند و میراث فرهنگی در قلب مردم زنده است، هیچ جنگی، تهدیدی و آسیبی نخواهد توانست چراغ فرهنگ و هویت این ملت را خاموش کند.
انتهای پیام/
نظر شما