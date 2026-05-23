به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ارسلان زارع امروز شنبه ۲ خرداد ۱۴۰۵ در نشست شورای راهبردی میراث‌فرهنگی استان گفت: روز و هفته میراث‌فرهنگی، فرصتی ارزشمند برای پاسداشت هویت تاریخی و فرهنگی سرزمینمان بوشهر است که وارث تاریخی غنی و گرانسنگ با پیشینه تاریخی چندهزار ساله است و بدون تردید از جمله غنی‌ترین سرزمین‌های منطقه و جهان است.

استاندار بوشهر افزود: ضمن افتخار به میراث‌فرهنگی گذشته، پاسداری از میراث‌فرهنگی، وظیفه ملی، اجتماعی و انسانی است و وظیفه حفظ، نگهداری و صیانت از این میراث کهن، تنها به عهده دستگاه‌های فرهنگی نیست بلکه رسالت سنگین همگان است و برای انتقال این میراث ارزنده به نسل جدید باید همگی، نهایت توان خود را به کار گیریم.

او خاطر نشان کرد: بعضی کشورها برای نشان دادن غنای فرهنگی خود، آثار مصنوعی خلق می‌کنند که متعلق به دیار خودشان نیز نیست ولی ایران بزرگ و کهن، سرزمینی غنی از میراث فرهنگی است و بوشهر نیز، مملو از آثار زیبای فرهنگی و تاریخی است.

زارع با بیان اینکه میراث‌فرهنگی ما نشان از هویت، سبک زندگی، آیین ها و بزرگی مردمان این دیار است تصریح کرد: باید در کنار حفاظت از این آثار گرانسنگ، به میراث ناملموس ارزنده استان خود نیز توجه کنیم و نسبت به انتقال این افتخارات به جوانان و نوجوانان این سرزمین تلاش کنیم.

استاندار بوشهر افزود: این میراث کهن را باید به مردمان سایر نقاط جهان، معرفی کرده و اطلس جامع میراث فرهنگی و گردشگری استان را با تلاش پژوهش‌گران، تدوین کنیم.

او با بیان اینکه میراث‌فرهنگی و این آثار تنها یادگار گذشتگان نیست بلکه سرمایه ای ماندگار برای آینده و پشتوانه ای برای تقویت هویت اجتماعی است گفت: میراث فرهنگی در واقع روح زنده یک ملت در گذر زمان و زمینه ساز توسعه اجتماعی و اقتصادی هر دیار است.

زارع یادآور شد: وزیر میراث‌فرهنگی، قائم مقام، معاونان و مشاورین او و حق شناس مشاور وزیر، توجه خاصی به موضوعات استان و میراث ارزشمند بوشهر دارند و به ویژه برای ثبت جهانی سیراف در یونسکو عنایت خاص داشتند و تلاش و همکاری صمیمانه داشتند.

او تاکید کرد: قانون برنامه هفتم پیشرفت، ظرفیت‌های خوبی در زمینه مشارکت مردم و بخش خصوصی در میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی دارد و این آمادگی در استان بوشهر وجود دارد که متناسب با طرح‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، از این ظرفیت بهره ببریم.

استاندار بوشهر ضمن گرامی‌داشت مناسبت هفته میراث‌فرهنگی، از تلاش‌های ارزشمند پژوهشگران، کارشناسان، هنرمندان، سرمایه گذاران، فعالان فرهنگی و اقتصادی و همه مدیران میراث‌فرهنگی در مسیر حفظ و احیای میراث‌فرهنگی استان تشکر و پیش از نشست شورای راهبردی میراث‌فرهنگی استان، از موزه تاریخ پزشکی بوشهر بازدید کرد.

انتهای پیام/