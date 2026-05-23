به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امروز شنبه ۲ خرداد ۱۴۰۵ در ششمین روز هفته میراث‌فرهنگی به منظور حفظ و معرفی اصالت‌های فرهنگی از ۳۳ لوح ثبتی میراث ناملموس فرهنگی استان در محل عمارت دهدشتی رونمایی شد.

الواح ثبتی که برآیندِ تلاش برای حفاظت از هویت بومی استان است، طیف گسترده‌ای از داشته‌های فرهنگی بوشهر، شامل موسیقی‌های اصیل، غذاهای محلی و آیین‌های سنتی و کهن این منطقه را در بر می‌گیرد که نشان از غنای کم‌نظیر فرهنگی این استان دارد.

این مراسم با حضور ارسلان زارع استاندار بوشهر، فردین اسلامی‌راد معاون استاندار، نصرالله ابراهیمی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان و جمعی از پژوهشگران، فعالان و علاقه‌مندان حوزه تاریخ و فرهنگ برگزار شد.

ثبت این آثار در فهرست میراث ناملموس کشور، گامی مهم در جهت معرفی ظرفیت‌های فرهنگی بوشهر به نسل‌های آینده و حراست از این ذخایر ارزشمند ملی به شمار می‌آید.

