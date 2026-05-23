بهگزارش خبرنگار میراثآریا، امروز شنبه ۲ خرداد ۱۴۰۵ به مناسبت هفته میراثفرهنگی شورای معاونان ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان بوشهر با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر دیدار کردند که در این دیدار صمیمانه آیتالله صفایی بوشهری جایگاه میراثفرهنگی را بسیار با اهمیت و حوزه میراثفرهنگی و موزه را، یک مقوله کاملا تاریخی، فرهنگی و تمدنی ارزیابی کرد.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر با بیان اهمیت نقش وزارت میراثفرهنگی افزود: وزارت میراثفرهنگی بسیار وزارتخانه مهمی است و وقتی به هویت ایرانی اسلامی نگاه میکنیم نوع رفتار، تعاملات و مقاومت نشات گرفته از تاریخ و پیشنیه گذشته است.
آیتالله صفایی بوشهری همچنین با اشاره به اینکه شناسنامه ایران از لحاظ تاریخ و تمدن دست مجموعه میراثفرهنگی در کشور است با تأکید بر جایگاه موزهها گفت: موزه تجلی و نمایشگاه میراثفرهنگی یک کشور است.
او ادامه داد: موزهها باید منطبق با زیست بوم هر منطقه باشد.به طور ویژه در بحث مقاومت استان بوشهر کار شود.
آیتالله صفایی بوشهری افزود: کارگاه تولید تجهیزات مقاومت، رفتار مقاومت، شخصیتهای مقاومت و چگونگی شکلگیری مقاومت و مکان رویدادهای مقاومت کار شود.
او خواستار ایجاد یک موزه تخصصی در این حوزه شد و اظهار کرد: یک موزه تخصصی در بحث انسان شناسی، مشاهیر، نخبگان مقاومت، علم و فناوری و روحانیت به صورت کاملا دیجیتال ساخته شود.
در ادامه نصرالله ابراهیمی مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان بوشهر گفت: تمام تلاش ما در مجموعه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان احیای مواریث فرهنگی ملموس و ناملموس در سطح است و در این مسیر از تمام ظرفیتها بهره خواهیم برد.
او در پایان اضافه کرد: بدون تردید نکات کلیدی، راهبردی و تجربه ارزشمند شما برای ما راهگشا بوده و تلاش خواهیم کرد با برنامهریزی لازم به این نکات جامه عمل بپوشانیم.
