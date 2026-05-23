بهگزارش خبرنگار میراثآریا، امروز شنبه ۲ خرداد ۱۴۰۵ اثر پژوهشی خلیجفارس به روایت موزه منطقهای خلیجفارس که به همت جمعی از متخصصان حوزه تاریخ و میراثفرهنگی تدوین شده است و نگاهی جامع به ابعاد تمدنی، تاریخی و فرهنگی پهنه آبی خلیجفارس دارد رونمایی شد.
کتاب مذکور در بخشهای مختلف به بررسی دقیق تاریخ کرانه و پسکرانه خلیجفارس در استانهای خوزستان، بوشهر و هرمزگان پرداخته و پیوند عمیق فرهنگی، تاریخی و تمدنی میان این مناطق را واکاوی کرده است.
همچنین بخشی دیگر از این کتاب به معرفی تخصصی گالریهای موزه منطقهای خلیجفارس اختصاص یافته و ضمن ارائه نکات کلیدی تاریخی، نقش این موزه را در حفظ هویت ملی تبیین کرده است.
از دیگر بخشهای حائز اهمیت این اثر، بررسی تاریخچه عمارت سفید سبزآباد (محل استقرار موزه منطقهای خلیجفارس) از منظر معماری و تحولات تاریخی است که برای نخستینبار به صورت مدون مورد واکاوی قرار گرفته است.
نگارش و تدوین این کتاب ارزشمند توسط نصرالله ابراهیمی، گالیا حقپرست و مجتبی محمدی انجام شده است که حاصل تلاشهای پژوهشی آنان در ثبت و مستندسازی هویت تاریخی خلیجفارس محسوب میشود.
این مراسم در راستای ارج نهادن به دستاوردهای حوزه میراثفرهنگی استان بوشهر و ترویج مطالعات خلیجفارس شناسی برگزار شد.
