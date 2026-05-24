به گزارش خبرنگار میراث آریا، طاهر میرزایی روز یکشنبه ۳ خرداد ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: در میز ارتباطات مردمی شهرستان که با استقبال مردم منطقه همراه بود، به‌صورت چهره‌به‌چهره پاسخ پرسش‌ها و درخواست‌های شهروندان در حوزه‌های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی داده شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کنارک ضمن تبریک هفته میراث‌فرهنگی، بر اهمیت حفظ و احیای آثار تاریخی و فرهنگی منطقه تأکید کرد و افزود: این اداره آمادگی کامل برای پیگیری مشکلات و مطالبات مردم در حوزه‌های تخصصی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی را دارد.

او خاطرنشان کرد: در ادامه این میز ارتباطات مردمی، دیداری نیز با امام جمعه کهیر انجام شد، که طی آن ظرفیت‌ها و مسائل مرتبط با حوزه میراث‌فرهنگی و گردشگری منطقه مورد بررسی و تبادل‌نظر قرار گرفت.

میرزایی در پایان یادآور شد: این برنامه به مناسبت هفته میراث فرهنگی و با هدف ارتباط مستقیم با مردم و رسیدگی به مطالبات آنان برگزار شد.

