۳ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۲۱

سرپرست هیئت کاوش محوطه باستانی قلعه‌کش آمل

رویت لایه‌های پنهان تاریخ مازندران در محوطه باستانی قلعه‌کش آمل

رویت لایه‌های پنهان تاریخ مازندران در محوطه باستانی قلعه‌کش آمل

سرپرست هیئت کاوش محوطه باستانی قلعه‌کش آمل گفت: با رویت بقایای تدفین‌های عصر مفرغ و حجم انبوهی از داده‌های زیستی در محوطه باستانی قلعه‌کش آمل، لایه‌های پنهان تاریخ مازندران کشف شد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ابراهیم امیرکلایی شنبه ۲خرداد ۱۴۰۵ در حاشیه مراسم گرامیداشت هفته میراث‌فرهنگی که با حضور کارشناسان، پژوهشگران، فعالان و خادمین این حوزه در سالن اجتماعات اداره‌کل میراث‌فرهنگی مازندران برگزار شد، از تکمیل مطالعات لایه‌نگاری و شناسایی یافته‌های کم‌نظیر در این منطقه خبر داد و گفت: کشف بقایای تدفین‌های عصر مفرغ و حجم انبوهی از داده‌های زیستی، افق‌های تازه‌ای را برای بازسازی الگوی معیشتی و دامپروری ساکنان این منطقه در هزاره‌های گذشته گشوده است.

سرپرست هیئت کاوش محوطه تاریخی قلعه‌کش آمل، با اشاره به تداوم پژوهش‌های علمی در این منطقه، اظهار کرد: طی چهار مرحله عملیات حفاری شامل تعیین حریم، لایه‌نگاری، کاوش‌های افقی و بازنگری لایه‌نگاری در سال‌های ۸۷، ۸۸، ۹۱ و ۱۴۰۴، شواهد ارزشمندی از زیست‌بوم باستانی منطقه به دست آمده است.

او در تشریح یافته‌های این کاوش‌ها گفت: در جریان این عملیات، علاوه بر کشف بقایای تدفین‌های عصر مفرغ، شواهد متنوعی از جمله بقایای اجاق‌ها، دانه‌های باستانی، استخوان‌های ریز و درشت جانوران، صدف، زغال و قطعات سفال شناسایی شد که هرکدام بخشی از پازل زندگی ساکنان قلعه‌کش را تکمیل می‌کند.  

امیرکلایی در تشریح یافته‌های این کاوش‌ها افزود: در جریان این عملیات، علاوه بر کشف بقایای تدفین‌های عصر مفرغ، شواهد متنوعی از جمله بقایای اجاق‌ها، دانه‌های باستانی، استخوان‌های ریز و درشت جانوران، صدف، زغال و قطعات سفال شناسایی شد که هرکدام بخشی از پازل زندگی ساکنان قلعه‌کش را تکمیل می‌کند.

سرپرست هیئت کاوش قلعه‌کش با تأکید بر تنوع گیاهی به‌دست‌آمده در این محوطه، گفت: مطالعات صورت‌گرفته بر روی دانه‌های گیاهی نشان‌دهنده کشت و استفاده از غلات از جمله برنج، گندم، جو، انواع حبوبات و میوه‌های هسته‌دار نظیر انگور در این منطقه بوده است.

او در خصوص اهمیت یافته‌های جانورشناسی نیز گفت: با بررسی و گونه‌شناسی ۱۰۶۵ قطعه استخوان به‌دست‌آمده از این محوطه، مشخص شد که این بقایا متعلق به گوسفند، بز، گاو، ماهی و پرندگان است.

امیرکلایی در پایان افزود: این حجم از یافته‌ها، به‌ویژه در لایه‌هایی که ماهیت انباشت زباله دارند، پتانسیل علمی بسیار بالایی برای بازسازی دقیق الگوی معیشتی و شیوه‌های دامپروری ساکنان قلعه‌کش در دوران باستان فراهم کرده است که می‌تواند به درک بهتر از تاریخ کهن منطقه مازندران کمک شایانی کند.

انتهای پیام/

کد خبر 1405030300248
ثریا هاشم‌پور
دبیر محمد آوخ

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha