به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ابراهیم امیرکلایی شنبه ۲خرداد ۱۴۰۵ در حاشیه مراسم گرامیداشت هفته میراث‌فرهنگی که با حضور کارشناسان، پژوهشگران، فعالان و خادمین این حوزه در سالن اجتماعات اداره‌کل میراث‌فرهنگی مازندران برگزار شد، از تکمیل مطالعات لایه‌نگاری و شناسایی یافته‌های کم‌نظیر در این منطقه خبر داد و گفت: کشف بقایای تدفین‌های عصر مفرغ و حجم انبوهی از داده‌های زیستی، افق‌های تازه‌ای را برای بازسازی الگوی معیشتی و دامپروری ساکنان این منطقه در هزاره‌های گذشته گشوده است.

سرپرست هیئت کاوش محوطه تاریخی قلعه‌کش آمل، با اشاره به تداوم پژوهش‌های علمی در این منطقه، اظهار کرد: طی چهار مرحله عملیات حفاری شامل تعیین حریم، لایه‌نگاری، کاوش‌های افقی و بازنگری لایه‌نگاری در سال‌های ۸۷، ۸۸، ۹۱ و ۱۴۰۴، شواهد ارزشمندی از زیست‌بوم باستانی منطقه به دست آمده است.

او در تشریح یافته‌های این کاوش‌ها گفت: در جریان این عملیات، علاوه بر کشف بقایای تدفین‌های عصر مفرغ، شواهد متنوعی از جمله بقایای اجاق‌ها، دانه‌های باستانی، استخوان‌های ریز و درشت جانوران، صدف، زغال و قطعات سفال شناسایی شد که هرکدام بخشی از پازل زندگی ساکنان قلعه‌کش را تکمیل می‌کند.

سرپرست هیئت کاوش قلعه‌کش با تأکید بر تنوع گیاهی به‌دست‌آمده در این محوطه، گفت: مطالعات صورت‌گرفته بر روی دانه‌های گیاهی نشان‌دهنده کشت و استفاده از غلات از جمله برنج، گندم، جو، انواع حبوبات و میوه‌های هسته‌دار نظیر انگور در این منطقه بوده است.

او در خصوص اهمیت یافته‌های جانورشناسی نیز گفت: با بررسی و گونه‌شناسی ۱۰۶۵ قطعه استخوان به‌دست‌آمده از این محوطه، مشخص شد که این بقایا متعلق به گوسفند، بز، گاو، ماهی و پرندگان است.

امیرکلایی در پایان افزود: این حجم از یافته‌ها، به‌ویژه در لایه‌هایی که ماهیت انباشت زباله دارند، پتانسیل علمی بسیار بالایی برای بازسازی دقیق الگوی معیشتی و شیوه‌های دامپروری ساکنان قلعه‌کش در دوران باستان فراهم کرده است که می‌تواند به درک بهتر از تاریخ کهن منطقه مازندران کمک شایانی کند.

