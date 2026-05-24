۳ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۵:۵۷

ادای احترام فرمانده یگان حفاظت وزارت میراث‌فرهنگی به بوعلی‌سینا

ادای احترام فرمانده یگان حفاظت وزارت میراث‌فرهنگی به بوعلی‌سینا

همزمان با هفته میراث‌فرهنگی، سرهنگ آیت احمدی فرمانده یگان حفاظت وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با همراهی محسن معصوم‌علیزاده مدیرکل میراث‌فرهنگی استان همدان از آرامگاه بوعلی‌سینا بازدید و به مقام شامخ این دانشمند ادای احترام کرد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در این برنامه که یکشنبه ۳ خرداد انجام شد، معاون توسعه مدیریت اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان، معاون میراث‌فرهنگی همدان، رئیس اداره میراث‌فرهنگی شهرستان همدان، رئیس موزه‌های استان و جمعی از کارکنان میراث‌فرهنگی حضور داشتند.

حاضرین در این برنامه، ضمن بازدید از مجموعه تاریخی و فرهنگی بوعلی‌سینا، بر جایگاه ارزشمند این دانشمند پرآوازه در علم، فرهنگ و تاریخ و نقش آن توسعه گردشگری همدان تأکید کردند.

همچنین در این بازدید، حفاظت و صیانت از میراث‌فرهنگی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های گسترده همدان در حوزه‌های میراث‌فرهنگی و گردشگری مورد بحث قرار گرفت.

ادای احترام فرمانده یگان حفاظت وزارت میراث‌فرهنگی به بوعلی‌سینا

انتهای پیام/

کد خبر 1405030300306
آزاده صفی
دبیر محمد آوخ

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha