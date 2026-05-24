به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در این برنامه که یکشنبه ۳ خرداد انجام شد، معاون توسعه مدیریت اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان، معاون میراث‌فرهنگی همدان، رئیس اداره میراث‌فرهنگی شهرستان همدان، رئیس موزه‌های استان و جمعی از کارکنان میراث‌فرهنگی حضور داشتند.

حاضرین در این برنامه، ضمن بازدید از مجموعه تاریخی و فرهنگی بوعلی‌سینا، بر جایگاه ارزشمند این دانشمند پرآوازه در علم، فرهنگ و تاریخ و نقش آن توسعه گردشگری همدان تأکید کردند.

همچنین در این بازدید، حفاظت و صیانت از میراث‌فرهنگی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های گسترده همدان در حوزه‌های میراث‌فرهنگی و گردشگری مورد بحث قرار گرفت.

