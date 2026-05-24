توسعه نهضت نگهداری از آثار تاریخی در همدان/ اضافه شدن بناهای تاریخی به چرخه اقتصادی از اثرات ثبت جهانی هگمتانه

به گزارش خبرنگار میراثآریا، محسن معصومعلیزاده یکشنبه ۳ خرداد در آیین تجلیل از حافظان میراثفرهنگی همدان، اظهار کرد: در این هفته بیش از ۵۰ عنوان برنامه در سطح استان تعریف و اجرا شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان همدان ادامه داد: برگزاری نشستهای علمی و تخصصی، برپایی مسابقات عکس و افتتاح پروژه از جمله این برنامهها بود.
او اضافه کرد: برنامهریزی برنامههای این هفته با هدف نمایش داشتههای فرهنگی و تاریخی استان انجام شد.
معصومعلیزاده با تأکید بر ضرورت حفظ میراث گرانبهای تاریخی و انتقال و معرفی آن به نسل آینده، افزود: یکی از اهداف ما علاوه بر حفظ آثار ارزشمند این است که چگونه میتوانیم داشتههای تاریخی را به نیازهای امروز گره زده و به چرخه استفاده نزدیک کنیم.
او با بیان اینکه در استان همدان نهضت صیانت و نگهداری از آثار تاریخی ایجاد و به چرخه اقتصادی پیوند خورده است، گفت: به عنوان نمونه در سال گذشته چندین بنای تاریخی شاخص در استان وارد چرخه اقتصاد گردشگری شدند.
معصومعلیزاده با بیان اینکه رغبت سرمایهگذاری در حوزه گردشگری و میراثفرهنگی در همدان افزایش پیدا کرده است، افزود: حرکت مردم از ضد فضاهای تاریخی به دوستدار فضای تاریخی اتفاق مبارکی است که امروز در همدان مشاهده میشود.
او تصریح کرد: از جمله آوردههای ثبت جهانی هگمتانه، علاقمند شدن مردم به حفظ و صیانت از بناهای تاریخی است و سبب شد مردم در کنار مسئولان قرار گیرند و برای مرمت و نگهداری از بناها پیشقدم شوند.
معصومعلیزاده خاطرنشان کرد: همدان یک موزه تاریخی زنده است که هم آثار تاریخی دارد و هم تولید زنده صنایعدستی را در کوچه پس کوچههای برخی شهرها مانند لالجین مشاهده میکنیم.
مدیرکل میراثفرهنگی استان همدان با اشاره به اینکه در این استان ۳۴ هزار کارگاه صنایعدستی و ۱۹۰۰ اثر تاریخی و فرهنگی وجود دارد، گفت: پس از سالها ۳۰ هکتار سند تک برگ عرصه جهانی هگمتانه صادر شد و ۲۵۰۰ جلد سند به یک سند تک برگ تبدیل شد.
او با اشاره به اینکه همدان سومین شهر است که موفق به اخذ طرح ویژه بافت مصوب شورای عالی شد، اظهار کرد: این مصوبه به شهرداری ابلاغ و براساس آن حفظ بافت تاریخی در اولویت قرار گرفت.
