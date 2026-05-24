به گزارش خبرنگار میراثآریا، سرهنگ آیت احمدی یکشنبه ۳ خرداد، با همراهی محسن معصومعلیزاده مدیرکل میراثفرهنگی استان همدان، رضا نظریارشد مدیر پایگاه هگمتانه، حمیدرضا حیدری معاون میراثفرهنگی همدان و جمعی از کارکنان میراثفرهنگی از مجموعه میراثجهانی هگمتانه بازدید کرد.
اتاق مانیتورینگ هگمتانه، ترانشه مرکزی، کتابخانه، موزه سنگ، گودال فرانسویها و کلیساهای حضرت مریم و گریگوری استپان از جمله نقاط مورد بازدید فرمانده یگان حفاظت وزارت میراثفرهنگی در هگمتانه بود.
در این برنامه، مسئولان درباره حفاظت هرچه بهتر از اماکن تاریخی نقطه نظراتی را ارائه دادند و بر هوشمندسازی یگان حفاظت میراثفرهنگی تأکید شد.
انتهای پیام/
نظر شما