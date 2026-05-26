به گزارش خبرنگار میراثآریا، سید احمد برآبادی شامگاه دوشنبه ۴ خردادماه ۱۴۰۵ در جمع خبرنگاران مستقر در موکب رسانه ضمن قدردانی از اهتمام هنرمندان و اهالی رسانه در میدان امام خامنهای اظهار کرد: کارهای خلاقانه و تأثیرگذار رسانهای در کنار اجتماعات فرهنگی، نقش بسزایی در معرفی ظرفیتهای استان ایفا میکند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی به تغییر ساختار تامین منابع مالی اشاره کرد و افزود: تا پیش از سال ۱۴۰۴، این ادارهکل اختصاصا تسهیلاتی در اختیار نداشت و از منابع سایر دستگاهها نظیر اداره کار و کمیته امداد استفاده میکرد اما در سال ۱۴۰۴ با پیگیریهای مستمر، موفق شدیم ۱۲۰ میلیارد تومان اعتبار از محل تبصره ۱۵ بهطور اختصاصی برای حوزه گردشگری و صنایعدستی استان جذب کنیم.
او با بیان اینکه صددرصد اعتبارات مستقیم ادارهکل جذب شده است، تصریح کرد: این منابع در تفاهمنامهای با بنیادهای برکت و علوی توزیع شد که تاکنون بنیاد برکت بیش از ۸۰درصد و بنیاد علوی حدود ۵۰درصد آن را جذب کردهاند و این هفته نیز نشستهایی برای تسریع در جذب باقیمانده این اعتبارات برگزار میشود.
برآبادی تخصیص وامهای چهار درصدی را رویدادی بیسابقه در تاریخ این وزارتخانه دانست و عنوان کرد: برای نخستین بار تسهیلات قرضالحسنه به حوزههای گردشگری، بومگردی، سفرهخانهها و مجتمعهای گردشگری اختصاص یافته است، همچنین با جذب ۹۰ میلیارد تومان دیگر از صندوق توسعه ملی مجموع اعتبارات ما نسبت به سال ۱۴۰۳ با رشدی حدود ۴۰۰درصد مواجه شده است.
تکمیل پروژههای نیمهتمام و بستههای سرمایهگذاری هوشمند
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی درباره پروژههای در دست اجرا بیان کرد: تمرکز ما در یک برنامه دو ساله تکمیل هتلهای با پیشرفت ۶۰درصد در بیرجند، پروژههای ۵۰درصدی در نهبندان و احیای طرحهای متوقف شده در قائن و طبس است در همین خصوص برای سال ۱۴۰۵ برنامهریزی کردهایم که اعتبارات تبصره ۱۵ را با صددرصد رشد نسبت به سال قبل دنبال کنیم.
او از طراحی بستههای سرمایهگذاری هوشمند خبر داد و یادآور شد: فرصتهای سرمایهگذاری در شرق و غرب استان شناسایی و در قالب «کیو آر کد» (QR code) تعریف شدهاند تا سرمایهگذاران بومی و غیربومی بهراحتی به اطلاعات بهروز دسترسی پیدا کنند.
برآبادی بیان کرد: گام جدید ما برای سال جاری، شناسایی دقیق فعالانی است که نیازمند تسهیلات هستند تا با هدایت درست منابع و تشویق سرمایهگذاران، شاهد بهرهبرداری از طرحهای نیمهتمام و ایجاد تحول در حوزه سرمایهگذاری استان باشیم.
درخواست استثنای قانونی برای تسهیلات مکرر در مناطق محروم/ حمایت از درگاههای مجازی و فروشگاههای صنایعدستی
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی در ادامه به یکی از آسیبهای جدی توسعهنیافتگی استان پرداخت و اظهار کرد: نباید منتظر ابلاغ اعتبارات سال ۱۴۰۵ ماند از این رو فرآیند شناسایی متقاضیان واقعی تسهیلات آغاز شده است، اما با چالشی به نام تسهیلات مکرر مواجهیم که مانع بزرگی بر سر راه سرمایهگذاران است.
درگیری کدملی صنعتگران با مبالغ ناچیز
او افزود: برخلاف پایتخت یا استانهای مرکزی که تسهیلات مکرر در مبالغ میلیاردی معنا پیدا میکند در خراسان جنوبی به دلیل محدودیت منابع در سنوات گذشته، کد ملی یک صنعتگر برای وامهای ناچیزی نظیر ۳۰ یا ۵۰ میلیون تومان درگیر شده است.
برآبادی اضافه کرد: این موضوع باعث شده در حوزه گردشگری، برخی سرمایهگذاران بهدلیل فشار بانکها و تناسب نداشتن وام دریافتی با حجم پروژه، ناچار به تسویه زودهنگام و ناتمام ماندن طرح خود شوند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی تاکید کرد: از متولیان امر انتظار میرود استانهای کمتر برخورداری مانند خراسان جنوبی را در بحث تسهیلات مکرر استثنا کنند تا افرادی که توان ایجاد اشتغال بالا دارند به دلیل دریافت وامهای خُرد قبلی از چرخه حمایت خارج نشوند.
او از شناسایی فرصتهای نوین سرمایهگذاری برای سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: برنامهریزی کردهایم تا به حوزههایی ورود کنیم که تاکنون هیچ پرونده تسهیلاتی نداشتهاند از جمله گردشگری نجوم و فروشگاههای صنایعدستی چون معتقدیم تا زمانی که بخش فروش حمایت نشود تولید رونق نخواهد یافت.
برآبادی تصریح کرد: در شهرستان بیرجند بیش از چهار هزار صنعتگر فعال داریم اما تعداد فروشگاههای تخصصی صنایعدستی به اندازه انگشتان یک دست هم نیست این خلاء جدی باعث شده تا به جای تمرکز صرف بر تولید، حمایت از فروشندگان و برطرف کردن موانع راه آنان را در اولویت قرار دهیم.
حمایت از اپلیکیشنها و کسبوکارهای مجازی
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی درگاههای فضای مجازی و اپلیکیشنهای تخصصی گردشگری و صنایعدستی را بخش دیگری از اهداف حمایتی در سال جاری برشمرد و افزود: تاکنون این حوزههای تحولآفرین مورد حمایت تسهیلاتی قرار نگرفته بودند در حالی که تقویت این درگاهها میتواند دغدغه فروش صنعتگران را برطرف کرده و اشتغال پایداری در این استان محروم ایجاد کند.
او با تاکید بر نقش کلیدی رسانهها در معرفی جهانی خراسان جنوبی یادآور شد: امیدواریم با کمک ظرفیت رسانهای و اقدامات زیرساختی در حوزه فرهنگ و میراثفرهنگی، گامهای بلندی برای معرفی جاذبههای این استان مظلوم به هممیهنان و جهانیان برداشته شود.
انتهای پیام/
نظر شما