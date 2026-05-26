به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدامیر سلیمانی رباطی روز دوشنبه ۴ خردادماه ۱۴۰۵ گفت: محمد تقی عطار در اسفندماه ۱۳۳۸ در شهر بشرویه متولد شد و به دلیل اینکه در دهه ۳۰ هجری شمسی معماران سرشناس و زبده بشرویه در قید حیات بودند، توانست دوران نوجوانی خود را در کنار این اساتید به شاگردی پردازد و دانش و فن معماری سنتی را به بهترین شکل ممکن فراگیرد.

مسئول میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بشرویه افزود: فراگیری دانش معماری سنتی در کنار اساتید به نام و دارای سبک شهرستان بشرویه و آغاز به فعالیت از دوران نوجوانی در این حیطه به حدی قابل ستایش است که ایشان را می‌توان گنجینه زنده بشری در علوم و فنون تخصصی معماری ایرانی نام نهاد واژه ای که درخور ستایش این استاد گرانقدر است.

او اذعان کرد: میراث‌فرهنگی و در راس آن معماری سنتی و تلاش در احیای آن به عنوان مادر و سنگ بنای توسعه گردشگری محسوب می‌شود و قطعا نام بردن از این اساتید پرآوازه که در راست نمودن قامت شکسته معماری بشرویه نقش اصیلی دارند تلاشی است در جاودانی نام این بزرگان.

سلیمانی رباطی افزود: محمد تقی عطار در مرمت تخصصی بسیاری از بناهای شاخص بشرویه از جمله خانه مستوفی، خانه ذبیحی، خانه ملاعبدالله، خانه غضنفری، باغ خان، کاروانسرای اصفاک، کاروانسرای نیگنان، مسجد تاریخی رقه، مسجد تاریخی ازسک، مسجد تاریخی نیگنان، مسجد تاریخی میانده بشرویه و غیره نقش داشته است.

مسئول میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بشرویه گفت: محمد تقی عطار از سن ۱۸ سالگی نخستین تجربیات خود را در ساخت حمام جدید بشرویه به سبک سنتی زیر نظر استاد معمار محمدباقر سلیمی به نمایش گذاشت، فنون تاق زنی سنتی، پوشش‌های چهاربخشی، دوبخشی، حوض انباری، پوشش‌های ترک‌دار و تاق و تویزه‌ای را زیر نظر استاد معمار حاج محمدباقر سلیمی و استاد معمار حاج میرزاهاشم عطایی و نماسازی را زیر نظر حاج میرزاقلی خاکشور فرا گرفت که به گفته وی این سه استاد نیز در اواخر دوره قاجار زیر نظر استاد معمارباشی تعلیم دیده بودند.

