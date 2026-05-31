به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی صالحی روز یکشنبه ۱۰ خردادماه ۱۴۰۵ گفت: عملیات بام‌اندود حوض‌انبار تاریخی کلاته قاضی با مشارکت گروه جهادی خوسف و در راستای حفاظت و جلوگیری از آسیب‌های ناشی از بارندگی و فرسایش بنا انجام شد.

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خوسف افزود: حوض‌انبار کلاته قاضی در نزدیکی روستای فدشک قرار دارد و با توجه به شرایط اقلیمی خشک منطقه، در گذشته نقش مهمی در تأمین و ذخیره آب مورد نیاز ساکنان ایفا می‌کرده است.

او ادامه داد: این سازه تاریخی با جمع‌آوری روان‌آب‌های منطقه، بخشی از آب مورد نیاز اهالی را در ماه‌های مختلف سال تأمین می‌کرده و همچنان نیز بنا به گفته ساکنان محلی، از آب گوارای آن برای مصارف آشامیدنی استفاده می‌شود و کیفیت آب آن مطلوب ارزیابی می‌شود.

صالحی با اشاره به اهمیت حفاظت از سازه‌های آبی تاریخی بیان کرد: حوض‌انبارها بخشی از دانش بومی مدیریت آب در مناطق کویری هستند و حفاظت از آن‌ها علاوه بر صیانت از میراث تاریخی، به حفظ هویت فرهنگی و تاریخی منطقه نیز کمک می‌کند.

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی شهرستان خوسف در ادامه اظهار کرد: در سال گذشته نیز با مشارکت میراث‌فرهنگی شهرستان و همراهی مردم و مالکین بناها، عملیات بام‌اندود و رفع خطر ۶ اثر تاریخی در سطح شهرستان انجام شد که نقش مؤثری در جلوگیری از تخریب و حفظ بناهای تاریخی داشته است.

او در پایان خاطرنشان کرد: حوض‌انبار کلاته قاضی در تاریخ سال ۱۳۸۹ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است و حفاظت، مرمت و نگهداری این اثر ارزشمند همچنان در دستور کار میراث‌فرهنگی شهرستان قرار دارد.

