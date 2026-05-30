ثبت «خانه عرب» خوسف در فهرست آثار ملی ایران

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی صالحی روز شنبه ۹ خردادماه ۱۴۰۵ بیان کرد: خانه تاریخی عرب با شماره ثبت ۳۴۵۰۳ به‌صورت رسمی در فهرست آثار ملی کشور قرار گرفت؛ اقدامی که نقش مهمی در حفاظت، صیانت و احیای این بنای ارزشمند تاریخی خواهد داشت.

مسئول میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خوسف افزود: خانه عرب از جمله بناهای شاخص تاریخی شهر خوسف و متعلق به دوره قاجار است که با برخورداری از معماری بومی، فضاهای سنتی و ویژگی‌های شاخص معماری کویری، بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی این منطقه را به نمایش می‌گذارد.

او ادامه داد: ثبت ملی این بنا علاوه بر حفظ ارزش‌های تاریخی و معماری آن، زمینه جذب اعتبارات دولتی، تسهیل تأمین منابع مالی و اجرای طرح‌های مرمتی و بازسازی را فراهم می‌کند و می‌تواند در رونق گردشگری فرهنگی شهرستان خوسف نیز تأثیرگذار باشد.

صالحی گفت: شهرستان خوسف با دارا بودن آثار تاریخی متعدد، بافت‌های تاریخی ارزشمند و خانه‌های تاریخی دوره قاجار، از شهرستان‌های شاخص خراسان جنوبی در حوزه میراث‌فرهنگی به شمار می‌رود و ثبت آثار جدید در فهرست ملی، گامی مهم در مسیر حفاظت از میراث ماندگار این منطقه است.

انتهای پیام/