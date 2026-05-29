بهگزارش روابطعمومی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی، علی صالحی گفت: اجتماعات شبانه مردمی در خوسف به یکی از برنامههای اثرگذار اجتماعی و فرهنگی شهرستان تبدیل شده است.
مسئول میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان خوسف افزود: در همین راستا، میز خدمت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان نیز با هدف پاسخگویی مستقیم به شهروندان، بررسی مشکلات و دریافت درخواستها در سه حوزه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی برگزار شد.
او ادامه داد: در این میز خدمت، موضوعاتی از جمله مرمت و حفاظت بناهای تاریخی، پیگیری مسائل مربوط به بافتهای تاریخی، حمایت از هنرمندان صنایعدستی، تسهیلات حوزه گردشگری، توسعه اقامتگاههای بومگردی، مسائل مرتبط با آثار تاریخی و طبیعی شهرستان مورد بررسی قرار گرفت و راهنماییهای لازم به متقاضیان ارائه شد.
صالحی گفت: همچنین تعدادی از درخواستها و مشکلات مردمی برای پیگیری و بررسی کارشناسی ثبت و مقرر شد در چارچوب ضوابط و ظرفیتهای موجود، اقدامات لازم برای رفع آنها انجام شود.
برگزاری میزهای خدمت در اجتماعات مردمی، فرصتی مناسب برای ارتباط نزدیک مردم با مسئولان و تسریع در روند رسیدگی به مطالبات و مشکلات شهروندان در حوزههای مختلف محسوب میشود.
