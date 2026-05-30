به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدامیر سلیمانی رباطی گفت: توجه به هنرهای سنتی و توسعه و ترویج آن و احیای رشته‌های فراموش شده طی یک دهه اخیر رونق قابل توجهی در این بخش از میراث‌فرهنگی ایجاد کرد، هنرهایی که در ذهن‌ها متولد می‌شود و در قلب‌ها پالایش می‌شوند و با دست‌ها هر چشمی را خیره می‌کنند شکوه و آوازه نقطه به نقطه‌ی این سرزمین پهناور مملو از هنرهای رنگارنگ است که هویت و ذات اصیل فرهنگ ایرانی در طول سده‌های مختلف را نشان می‌دهند.

مسئول میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بشرویه افزود: طبعا انگیزه اقتصادی در مرتبه اول و در مراتب بعد علاقه به فعالیت در این حوزه محرک فعالان صنایع‌دستی است. تا یک فعال صنایع‌دستی از نظر اقتصادی اقناع نشود، دلسردی نخستین گام سیر نزولی و در نهایت رهاکردن علایق خود خواهد بود.

او ادامه داد: مسئله اقتصاد در تمام مراحل تولید حرف اول را می‌زند هنرمند باید مواد اولیه مرغوب تهیه، هزینه دستمزد کارگران را پرداخت کند تا بتواند کالای تولیدی خود را با قیمت مقرون به صرفه وارد بازار مصرف کند و اگر در چرخه تولید تا مصرف نقص، کمبود یا هر عاملی که مدار تولید را از چرخه خارج کند از مواد اولیه گرفته تا هزینه‌های تولید و سپس فروش ایجاد نماید تأثیر زیادی در روحیه صنعتگر گذاشته و تمایل او به فعالیت را کمرنگ می‌کند.

سلیمانی رباطی اضافه کرد: در این روزها گرانی مواد اولیه مورد نیاز فعالان صنایع‌دستی در تمام رشته‌ها همه را ناامید کرده است و با توجه به رویه خانواده محوری یا انفرادی یا کارگاه‌های خرد فعال در صنایع‌دستی کوچک‌ترین حرکت سعودی قیمت‌ها ضربه‌های دو چندانی به پیکره‌ی صنایع‌دستی وارد می‌کند و فعال این حوزه ترجیح می‌دهد از فعالیت صرف نظر کند تا بخواهد خسارات وارد شده را جبران کند.

مسئول میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بشرویه گفت: در گفت‌وگویی کوتاه با صنعتگران چیزی جز ناامیدی و عدم انگیزه برای فعالیت در رشته‌های صنایع‌دستی دیده نمی‌شود به عنوان مثال هنرمند باید بتواند مواد اولیه مورد نیاز خود را به قیمتی مناسب تهیه کند تا پس از پرداخت هزینه‌های تولید کالای خود را به نحوی قیمت‌گذاری کند تا مصرف‌کننده توان خرید داشته باشد. مواد اولیه به قدری گران شده است و به تبع آن هزینه تولید به قدری بالا رفته است که صنایع‌دستی تولید شده نه تنها مشتری ندارد بلکه مصرف‌کننده ترجیح می‌دهد مشابه صنعتی آن را با قیمتی مناسب‌تر تهیه کند.

او تصریح کرد: توجیه هنرمند در این شرایط بسیار سخت است و تا دیر نشده باید از هر گونه حمایتی که موجب دلگرمی و عبور از بحران منشعب از شرایط کنونی می‌شود غافل نشویم تأمین مواد اولیه از طریف حذف واسطه‌ها، راه‌اندازی شرکت‌های تأمین نیاز تولیدکنندگان، فراهم کردن شرایط فروش محصولات صنایع‌دستی در فضای مجازی یا هرگونه نمایشگاه رایگان، تشکیل مجمع‌ها و شرکت‌های خرید عمده محصولات صنایع‌دستی بخشی از راهکاری‌هایی است که می‌تواند به داد پیکره زخم خورده صنایع‌دستی برسد.

