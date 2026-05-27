۶ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۸:۵۲

تأکید فرمانده ناحیه مقاومت بسیج قائنات بر لزوم خدمت جهادی مسئولان در هفته میراث‌فرهنگی

تأکید فرمانده ناحیه مقاومت بسیج قائنات بر لزوم خدمت جهادی مسئولان در هفته میراث‌فرهنگی

به مناسبت هفته میراث‌فرهنگی، فرماندهان ناحیه مقاومت بسیج سپاه قائنات با حضور در اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی این شهرستان، ضمن دیدار با کارکنان، بر ضرورت حفظ هویت تاریخی و خدمت بی‌منت به مردم تأکید کردند.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در دیدار صمیمانه فرماندهان ناحیه مقاومت بسیج سپاه قاینات، که با حضور سرهنگ فرح‌بخش، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه قاینات و سرهنگ رحمانی، فرمانده حوزه مقاومت بسیج اداری و کارگری روز سه‌شنبه ۵ خردادماه ۱۴۰۵ صورت گرفت،  رئیس اداره میراث‌فرهنگی قاینات، ضمن خیرمقدم، گزارشی از اقدامات و دستاوردهای این مجموعه در بازه زمانی یک سال گذشته ارائه کرد.

سرهنگ فرح‌بخش، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه قاینات، در این نشست ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، با اشاره به تقارن ایام پیش‌ رو با مناسبت‌های ملی و مذهبی همچون سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) و اجلاسیه ۳۱۶ شهید شهرستان (از ۳۰ اردیبهشت تا ۲۳ خرداد)، بر اهمیت خدمت‌رسانی شایسته تأکید کرد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه قاینات تصریح کرد: حضور حماسی مردم در صحنه‌های مختلف، حجت را بر تمامی مسئولان تمام کرده است. این شور و وفاداری، حق بزرگی بر گردن کارگزاران نظام دارد که باید با روحیه‌ای خستگی‌ناپذیر و شبانه‌روزی، پاسخی شایسته به این همراهی مردم در مسیر اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی بدهند.

در ادامه این دیدار، سرهنگ رحمانی، فرمانده حوزه مقاومت بسیج اداری و کارگری نیز میراث‌فرهنگی را شناسنامه و هویت هر منطقه برشمرد و ضمن قدردانی از تلاش‌های صورت‌گرفته در حوزه صیانت از آثار تاریخی و ترویج صنایع‌دستی، این هفته را به تمامی کارکنان این مجموعه تبریک گفت و از زحمات آنان تجلیل کرد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405030600581
سمیه محمدی
دبیر مریم قربانی‌نیا

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha