به گزارش خبرنگار میراثآریا، در دیدار صمیمانه فرماندهان ناحیه مقاومت بسیج سپاه قاینات، که با حضور سرهنگ فرحبخش، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه قاینات و سرهنگ رحمانی، فرمانده حوزه مقاومت بسیج اداری و کارگری روز سهشنبه ۵ خردادماه ۱۴۰۵ صورت گرفت، رئیس اداره میراثفرهنگی قاینات، ضمن خیرمقدم، گزارشی از اقدامات و دستاوردهای این مجموعه در بازه زمانی یک سال گذشته ارائه کرد.
سرهنگ فرحبخش، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه قاینات، در این نشست ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، با اشاره به تقارن ایام پیش رو با مناسبتهای ملی و مذهبی همچون سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) و اجلاسیه ۳۱۶ شهید شهرستان (از ۳۰ اردیبهشت تا ۲۳ خرداد)، بر اهمیت خدمترسانی شایسته تأکید کرد.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه قاینات تصریح کرد: حضور حماسی مردم در صحنههای مختلف، حجت را بر تمامی مسئولان تمام کرده است. این شور و وفاداری، حق بزرگی بر گردن کارگزاران نظام دارد که باید با روحیهای خستگیناپذیر و شبانهروزی، پاسخی شایسته به این همراهی مردم در مسیر اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی بدهند.
در ادامه این دیدار، سرهنگ رحمانی، فرمانده حوزه مقاومت بسیج اداری و کارگری نیز میراثفرهنگی را شناسنامه و هویت هر منطقه برشمرد و ضمن قدردانی از تلاشهای صورتگرفته در حوزه صیانت از آثار تاریخی و ترویج صنایعدستی، این هفته را به تمامی کارکنان این مجموعه تبریک گفت و از زحمات آنان تجلیل کرد.
