به گزارش خبرنگار میراثآریا، حمید عباسزاده اظهار کرد: در نشست هماندیشی جمعی از فعالان و هنرمندان صنایعدستی شهرستان قاینات روز دوشنبه ۴ خردادماهه ۱۴۰۵، حاضرین به بررسی پیشنهادها، بهای استفاده از خدمات، اجاره فضا در ادارهکل پست و... پرداختند و هر یک نظرات خود را مطرح کردند.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان قاینات بیان کرد: صنایعدستی فرصتی ارزشمند برای پاسداشت هنر، اصالت و فرهنگ غنی ایرانی است. هنری که ریشه در تاریخ و هویت این سرزمین دارد و جلوهای ماندگار از ذوق، خلاقیت و تلاش هنرمندان کشورمان به شمار میرود.
او در ادامه ضمن تأکید بر استفاده از خدمات و تسهیلاتی که پست در اختیار فعالان صنایعدستی میگذارد، افزود: با توجه به این که هنرمندان صنایعدستی در معرفی، بازاریابی و فروش محصولات با مسائلی مواجه هستند، فرصت استفاده از خدمات و تسهیلات پست و اجاره غرفه در ادارهکل پست استان و دیگر تدابیر، همگی به افزایش تعامل با مشتریان و فروش محصولات کمک موثری میتواند انجام دهد و این فرصت نباید مورد غفلت قرار گیرد.
انتهای پیام/
نظر شما