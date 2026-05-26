به گزارش خبرنگار میراثآریا، در بازدید فرمانده یگان حفاظت میراثفرهنگی خراسان جنوبی از شهرستان خوسف که با هدف بررسی وضعیت حفاظت و ارزیابی شرایط آثار تاریخی روز دوشنبه ۴ خردادماه ۱۴۰۵ انجام شد، چند نقطه تاریخی و بافتهای ارزشمند شهرستان مورد بازدید میدانی قرار گرفت و گزارشی از وضعیت موجود آثار، اقدامات حفاظتی انجامشده و نیازهای مرمتی و حفاظتی به فرمانده یگان حفاظت استان ارائه شد.
همچنین در جریان این بازدید، بر اهمیت حفاظت مستمر از آثار تاریخی، تقویت همکاریهای مردمی و افزایش نظارتها در محدوده آثار و بافتهای تاریخی تأکید شد.
شهرستان خوسف با برخورداری از آثار تاریخی متعدد، بافتهای تاریخی ارزشمند و بناهای ثبت ملیشده، از شهرستانهای مهم استان در حوزه میراثفرهنگی به شمار میرود و حفاظت و صیانت از این آثار همواره در اولویت برنامههای میراثفرهنگی قرار دارد.
شهرستان خوسف در حال حاضر دارای ۱۰۷ اثر ثبتی تاریخی، طبیعی، معنوی و صنایعدستی است و همچنین پنج بافت تاریخی در سطح شهری و روستایی با مساحت حدود ۶۰ هکتار و منظر فرهنگی ـ تاریخی به وسعت حدود ۵۰۰ هکتار را در خود جای داده است.
