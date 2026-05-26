۵ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۷:۵۲

بازدید امام جمعه فردوس و جمعی از مسئولان شهرستان از شهر تاریخی تون

به مناسبت هفته میراث‌فرهنگی، امام جمعه فردوس به همراه جمعی از مسئولان شهرستان از شهر تاریخی تون و برخی آثار شاخص آن بازدید کردند.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در بازدید امام جمعه فردوس به همراه جمعی از مسئولان شهرستان از شهر تاریخی تون، که با هدف آشنایی با ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری و همچنین بررسی موانع، مشکلات و راهکارهای توسعه صنعت گردشگری روز دوشنبه ۴ خردادماه ۱۴۰۵ انجام شد، امام جمعه فردوس به همراه رئیس شورای شهر، بخشداران مرکزی و اسلامیه، مشاور فرماندار در امور توسعه گردشگری، مدیران ادارات آب، برق و گاز و تعدادی از مسئولان شهرستان حضور داشتند.

در جریان این بازدید، کاظم شبنم‌زاده، رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان فردوس، با اشاره به جایگاه تاریخی این شهرستان اظهار کرد: فردوس با برخورداری از پیشینه‌ای غنی و آثار تاریخی ارزشمند، گنجینه‌ای از فرهنگ و تمدن کهن این سرزمین را در خود جای داده است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان فردوس افزود: شهر تاریخی تون نیز با ثبت ۴۰ اثر در فهرست آثار ملی، نشان‌دهنده عمق پیشینه تاریخی این شهرستان است و ساماندهی و حفاظت از آن، نیازمند حمایت و مساعدت همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی است.

او با اشاره به ضرورت‌های احیا و ساماندهی بافت تاریخی شهر تون افزود: واگذاری مدرسه علیا به شورای اسلامی شهر و شهرداری فردوس با هدف حفظ، احیا و ساماندهی محله تاریخی سردشت، راه‌اندازی کارگاه‌های صنایع‌دستی و تبدیل منازل مسکونی به واحدهای بوم‌گردی توسط بخش خصوصی، تأمین اعتبار برای تسطیح معابر این محله و انتقال دامداری‌ها، و همچنین تخصیص اعتبارات لازم برای مرمت و بازسازی ابنیه تاریخی، از مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده در این بازدید بود.

شبنم‌زاده در پایان تأکید کرد: توسعه گردشگری در شهرستان فردوس مستلزم هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، مشارکت مدیریت شهری و همراهی مردم است و با برنامه‌ریزی اصولی می‌توان از ظرفیت‌های کم‌نظیر تاریخی این شهرستان در مسیر رونق اقتصادی و معرفی هرچه بهتر فردوس بهره‌برداری کرد.

کد خبر 1405030500498
سمیه محمدی
دبیر مرضیه امیری

