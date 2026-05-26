بهگزارش خبرنگار میراثآریا، مراسم مولویخوانی با هدف گرامیداشت پیوند عمیق میان میراث تاریخی و گنجینههای ادبی، با حضور علی شریعتیمنش، معاون میراثفرهنگی استان، در فضای عمارت تاریخی بشرویه روز دوشنبه 4 خردادماه 1405 برگزار شد.
سیدامیر سلیمانیرباطی، مسئول میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان بشرویه، در این نشست ضمن تبیین پیوند عمیق عرفان مولانا با فرهنگ این خطه، اظهار کرد: استاد بدیعالزمان فروزانفر با نام اصلی محمد حسین بشرویه ای ادیب، نویسنده و پژوهشگر نامدار و یکی از بزرگترین مولویپژوهان معاصر ایران، زاده شهر بشرویه است. آثار ارزشمند ایشان در تفسیر کتب مولانا، سندی بر اهمیت جایگاه ادبی این شهر در سپهر فرهنگی ایران است.
مسئول میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان بشرویه با اشاره به سیر تکاملی فعالیتهای فرهنگی در بشرویه افزود: همین ظرفیت عظیم سبب شد تا در دو دهه گذشته، اولین همایش ملی استاد فروزانفر در زادگاهش برگزار شود. در پی آن، با برگزاری سلسله همایشهای منطقهای و ملی و تشکیل هیئت امنای حفظ آثار فروزانفر، اندیشههای مولانا بهطور گسترده در دایره ادبی و فرهنگی بشرویه نهادینه شد.
سلیمانیرباطی در پایان با تأکید بر استمرار این آیینهای معنوی گفت: اکنون قریب به چند سال است که در روزهای یکشنبه هر هفته، خانه مستوفی بشرویه میزبان نوای گرم مولویخوانان است. در این محافل، اشعار مثنوی معنوی قرائت و تفسیر میشود تا در جستجوی عرفان مولانا، راهکارهای اصیل وصل به حق در این گنجینه بیبدیل بازخوانی شود.
این برنامه که در هفته میراثفرهنگی برگزار شد، نشاندهنده تلاش برای حفاظت و ترویج میراث ناملموس در کنار صیانت از ابنیه تاریخی است که بهخوبی روح زنده و پویای فرهنگ ایرانی-اسلامی را در شهرستان بشرویه به نمایش گذاشت.
