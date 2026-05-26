به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمد عرب گفت: یکی از مهم‌ترین برنامه‌ها و اولویت‌های مشخص شده از ابتدا، رفع موانع و مشکلات پروژه‌های غیرفعالی بود که سال‌ها به عناوین مختلف عملیات اجرایی و تکمیل آن‌ها متوقف شده بود و سرمایه‌گذاران رغبتی برای تکمیل آن‌ها نداشتند که با برگزاری جلسات متعدد با سرمایه‌گذاران و تعامل با دستگاه‌های اجرایی مربوطه و رفع موانع موجود حالا روند اجرایی تعداد ۷ مورد از این پروژه‌ها آغاز و یا بزودی شروع می‌شود و تعدادی از پروژه‌ها که نیز به کندی پیش می‌رفت، سرعت گرفته و بزودی تکمیل و به بهره‌برداری خواهند رسید.

معاون گردشگری، سرمایه‌گذاری و تأمین منابع اداره‌کل میراث‌فرهنگی خراسان جنوبی افزود: سال گذشته در سطح استان مجموعاً ۱۴ پروژه غیرفعال در حوزه گردشگری داشتیم که با پیگیری‌های صورت گرفته و اولویت‌بندی عملیات اجرایی ۶ پروژه در شهرستان‌های بیرجند، نهبندان، طبس، فردوس و سرایان آغاز شده و یک پروژه نیز به بهره‌برداری رسید و ان‌شاء‌الله با حمایت‌ها و پیگیری‌هایی که صورت خواهد گرفت روند تکمیل و بهره‌برداری از این پروژه‌ها تسریع خواهد شد و درصدد هستیم تا موانع سایر پروژه‌ها هر چه سریعتر برطرف شود.

او بیان کرد: شروع عملیات اجرایی هتل سه ستاره زریاب در شهرستان طبس بعد از ۶ سال از صدور مجوزهای لازم و پیش رفتن تا آستانه لغو و ابطال مجوز، در ۴ طبقه و با مساحت حدود 3هزار و 200 مترمربع و ۲۷ اتاق و دارای همه امکانات مورد نیاز هتل‌های سه ستاره از ابتدای مهرماه ۱۴۰۴ وارد فاز اجرایی شد و علیرغم شرایط ناشی از جنگ تحمیلی با حمایت صورت گرفته و ممارست سرمایه‌گذار، عملیات اجرایی متوقف نشد و پیشرفت فیزیکی ۴۰ درصدی پروژه در مدت کوتاه نشان از همت و تلاش سرمایه‌گذار دارد.

عرب ادامه داد: همچنین عملیات اجرایی هتل ۵ ستاره معین واقع در بند دره با متراژ بیش از 14هزار مترمربع و در ۱۱ طبقه با امکانات مختلف اقامتی، پذیرایی، تفریحی، سالن کنفرانس، استخر، سالن ورزشی و… که سال‌های متمادی متوقف شده بود با حمایت و پیگیری و البته همت و تلاش سرمایه‌گذار پروژه آغاز شده و امیدواریم با حمایت جدی، عملی و مادی و معنوی از سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری شاهد تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز گردشگران در اقصی نقاط استان باشیم.

معاون گردشگری، سرمایه‌گذاری و تأمین منابع اداره‌کل میراث‌فرهنگی خراسان جنوبی اضافه کرد: رفع موانع چندین هتل و مجتمع گردشگری در شهرستان‌های قائن، فردوس، بیرجند و همچنین صدور مجوز ایجاد امکانات اقامتی و پذیرایی در مناطق نمونه گردشگری و سایر مناطق گردشگری، شهرها و روستاهای استان بنا بر ظرفیت و با لحاظ حفظ پایداری مناطق در مدت کوتاهی صورت گرفت و با تزریق تسهیلات از منابع مختلف، امیدوار به تکمیل و بهره‌برداری از پروژه‌ها در مدت کوتاهی هستیم.

