به گزارش خبرنگار میراثآریا، سیدمحمدرضا هاشمی ظهر دوشنبه ۴ خردادماه ۱۴۰۵ در دیدار با سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، با تشریح ظرفیتهای گسترده تاریخی، فرهنگی و گردشگری خراسان جنوبی، بر ضرورت توجه ویژه دولت به توسعه زیرساختهای این حوزه تأکید کرد.
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به وجود بیش از هزار اثر ثبت ملی و ۱۰ اثر ثبت جهانی در خراسان جنوبی، این استان را از استانهای شاخص کشور در حوزه میراثفرهنگی و گردشگری دانست و گفت: وجود ظرفیتهایی همچون باغ و عمارت اکبریه، قنات بلده، بیابان لوت، روستای جهانی خراشاد و کاروانسراهای ثبت جهانی از مهمترین مزیتهای خراسان جنوبی به شمار میرود.
او با بیان اینکه این استان از پیشینه تاریخی، تنوع اقلیمی و غنای فرهنگی کمنظیری برخوردار است، افزود: خراسان جنوبی در حوزههای گردشگری کویری، بومگردی، صنایعدستی و گردشگری مذهبی ظرفیتهای ممتازی دارد و لازم است اعتبارات ویژهای برای تکمیل زیرساختهای گردشگری، مرمت بناهای تاریخی و حمایت از سرمایهگذاران این بخش تخصیص یابد.
هاشمی همچنین پیگیری پروندههای جدید ثبت جهانی آثار تاریخی و طبیعی استان، بهویژه آسبادها و روستاهای هدف گردشگری را از مطالبات مهم خراسان جنوبی عنوان کرد و گفت: ثبت جهانی آثار استان میتواند زمینه معرفی هرچه بیشتر ظرفیتهای فرهنگی و افزایش حضور گردشگران داخلی و خارجی را فراهم کند.
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به حمایت از صنعتگران صنایعدستی و فعالان گردشگری استان ادامه داد: بیش از ۲۰ درصد تسهیلات تبصره ۱۵ به دو بخش صنایعدستی و گردشگری اختصاص یافته است.
در این دیدار، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی نیز با تأکید بر ظرفیتهای ارزشمند خراسان جنوبی، از تخصیص اعتبارات ویژه برای توسعه زیرساختهای گردشگری و حفاظت از آثار تاریخی استان خبر داد و قول مساعد داد.
بر اساس وعده صالحیامیری، اعتبارات تملک داراییهای خراسان جنوبی در سال جاری بیش از دو برابر و معادل صددرصد نسبت به اعتبارات سال ۱۴۰۴ افزایش مییابد.
وزیر میراثفرهنگی همچنین از اختصاص بالغ بر ۶۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به حوزه گردشگری خراسان جنوبی، بهویژه پروژههای مورد مطالبه استان، خبر داد و در زمینه تعیین تکلیف ۶ بازارچه صنایعدستی مشارکتی با شهرداریها نیز قول مساعد داد.
او با اشاره به ظرفیتهای بکر استان، پیشنهاد برگزاری همایشی برای معرفی توانمندیهای گردشگری خراسان جنوبی را مطرح کرد.
در این نشست همچنین بر پیگیری پروندههای ثبت جهانی آسبادها و بررسی پروندههای مربوط به روستاهای هدف گردشگری استان تأکید شد و دستورات لازم در این خصوص صادر شد.
از دیگر مصوبات و وعدههای مطرحشده در این جلسه میتوان به کمک به مرمت و بازسازی، بازنگری پروندههای ثبت جهانی مساجد قدیمی استان، تزریق سه خودرو به ناوگان میراثفرهنگی خراسان جنوبی، تخصیص ۳۰ میلیارد تومان برای تکمیل ساختمانهای ادارات جدیدالتأسیس شهرستانها و تجهیز ادارهکل میراثفرهنگی استان اشاره کرد.
انتهای پیام/
نظر شما