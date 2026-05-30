به گزارش خبرنگار میراثآریا، عبدالرضا گلپایگانی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، به همراه نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، مدیرکل راه و شهرسازی استان، معاون سیاسی فرماندار و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی، روز پنجشنبه ۷ خردادماه ۱۴۰۵ از تعدادی از ظرفیتها و آثار تاریخی و طبیعی شهرستان خوسف بازدید کردند.
در بازدید معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، آرامگاه ابنحسام خوسفی، دریاچه طبیعی گواب، خانه تاریخی میرزا جعفر، مسجد جامع خوسف، بافت تاریخی محله جومیان و بافت تاریخی شهر خوسف مورد بازدید و بررسی قرار گرفت.
معاون وزیر راه و شهرسازی در جریان این بازدید با تأکید بر اهمیت بافت تاریخی خوسف اظهار کرد: بافت تاریخی خوسف از سه رکن مهم ارزشهای اجتماعی، ارزشهای زیستمحیطی و ظرفیتهای تاریخی برخوردار است که در کنار یکدیگر، تداوم زندگی مبتنی بر فرهنگ ایرانی را به شکلی زنده و پویا حفظ کردهاند.
او با اشاره به برنامههای توسعهای این منطقه افزود: یکی از اولویتهای مهم در کوتاهمدت، افزایش محدوده هدف بازآفرینی شهری خوسف فراتر از محدوده مصوب فعلی است تا امکان استفاده بیشتر از ظرفیتها و اعتبارات ستاد بازآفرینی برای توسعه زیرساختها، بهسازی معابر و ارتقای شرایط اجتماعی و فرهنگی فراهم شود.
گلپایگانی همچنین با اشاره به ظرفیتهای گردشگری و منظر طبیعی دریاچه گواب گفت: دریاچه طبیعی گواب یکی از عناصر هویتی شهر خوسف به شمار میرود و در راستای طرح ارائه شده، برای ساماندهی و بهسازی کنارهها و ساحل این دریاچه، شرکت بازآفرینی شهری نیز همکاری لازم را خواهد داشت و تلاش میشود اعتبارات مورد نیاز آن در سال آینده پیشبینی و تخصیص یابد.
معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه از پیشنهاد ایجاد «خانه محله» در یکی از خانههای تاریخی خوسف برای برگزاری نشستهای تخصصی و تقویت فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی محلات تاریخی خبر داد.
گلپایگانی در پایان تأکید کرد: همکاری میان دستگاههای اجرایی، شهرداری و شرکت بازآفرینی شهری در خوسف اقدامی ارزشمند در مسیر حفظ منظر تاریخی، ارتقای کیفیت زندگی ساکنان و توسعه گردشگری فرهنگی این شهر تاریخی است و امید میرود با تداوم این روند، ظرفیتهای ارزشمند خوسف بیش از پیش احیا و معرفی شود.
سید حسن هاشمی نماینده مجلس شورای اسلامی شهرستانهای بیرجند خوسف و درمیان نیز در این بازدید، ضمن تشریح اهمیت این پروژهها، پیگیریهای لازم را برای تأمین اعتبار بازنگری طرح توسعه محدوده بازآفرینی، بهسازی و ارتقای پیرامون دریاچه گُوآب، ساماندهی سیما و منظر خیابان شهید مطهری، مرمت آرامگاه ابنحسام و محوطه آن، و همچنین ارتقای سرانههای خدماتی در بافت تاریخی و روستاهای الحاقی را مورد تأکید قرار داد.
انتهای پیام/
نظر شما