به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، روز گذشته ۹ خردادماه، مصطفی سپهری اردکانی در دیدار با علی زارع بیدکی، آخرین راهکارهای توسعه همکاری‌های دوجانبه را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

محور اصلی این گفتگو، توسعه و برگزاری رویدادهای مشترک با رویکرد ورزش‌محور و اثرگذاری آن‌ها در رونق گردشگری شهرستان اردکان بود. در این راستا، برگزاری رویدادهای شاخص گردشگری از جمله جشنواره صخره‌نوردی و پرواز پاراگلایدر و مسابقات موتور کراس به عنوان مهم‌ترین سرفصل‌های این دیدار تعیین شد.

سرپرست اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اردکان در این نشست با اشاره به ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های موجود در شهرستان اردکان اظهار داشت: با توجه به فراهم بودن امکانات و ظرفیت‌های مناسب در این حوزه، می‌توان امیدوار بود در آینده‌ای نزدیک جشنواره صخره‌نوردی برای دومین بار در شهرستان اردکان برگزار شود.

او همچنین با اشاره به تجربه موفق نخستین دوره این رویداد افزود: رویداد صخره‌نوردی که برای اولین بار برگزار شد، تجربه‌ای ارزشمند بود که منجر به تکمیل ظرفیت‌های مجموعه‌های اقامتی شهرستان اردکان و استقبال مطلوب از این واحدها شد.

در پایان این نشست، طرفین بر لزوم تداوم تعامل و هماهنگی میان دو دستگاه تأکید کرده و بر بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت رویدادهای ورزشی در راستای توسعه پایدار گردشگری شهرستان اردکان توافق کردند.

