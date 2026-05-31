به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید میکائیل موسوی ۱۰ خردادماه ۱۴۰۵ در دومین جلسه کمیته تخصصی اقتصاد فرهنگ از کمیته‌های پنج‌گانه ذیل شورای فرهنگ عمومی در سالن جلسات‌ اداره‌کل درباره برنامه‌ریزی برای برگزاری رویداد اصلاح الگوی مصرف با محوریت منوی سلامت در تاسیسات گردشگری با حضور معاونین اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، اداره کل تعاون، اداره صنعت و معدن و شهرداری تشکیل شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان افزود: رویداد «استراتژی نوین اصلاح الگوی مصرف غذایی» با محوریت تبیین نقش «منوی سلامت» برای صیانت از سرمایه ملی و ارتقای سلامت عمومی در استان زنجان برگزار شد. در این نشست تخصصی، بر ضرورت بازنگری در ساختار منوهای مراکز عرضه غذا در تأسیسات گردشگری به عنوان یک الزام راهبردی تأکید شد.

او گفت: در شرایطی که گذار از الگوهای سنتی تغذیه به سبک‌های مدرن، چالش‌های بنیادین سلامت و اقتصادی ایجاد کرده، ترویج فرهنگ پرخوری و مصرف بی‌رویه کالاهای پرکالری، بنیان‌های سلامت جامعه و زنجیره‌های اقتصادی کشور را تحت‌تأثیر قرار داده است. کارشناسان حاضر در این رویداد معتقدند که اصلاح الگوی تغذیه، امروز نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت برای حفظ توان خانواده‌ها و صیانت از سرمایه‌های ملی است.

موسوی افزود: یکی از محورهای اصلی این نشست، بررسی رابطه میان حجم مصرف و اتلاف منابع بود. پیاده‌سازی «منوی سلامت» با هدف «کاهش حجم غذا» به عنوان پاسخی هوشمندانه به بحران اسراف مطرح شد. به گفته متخصصان، با بازتعریف اندازه‌ها و حذف کالاهای زائد، علاوه بر جلوگیری از هدررفت منابع (آب، انرژی، زمین و نیروی کار)، هزینه‌های تولید کاهش یافته و این مزیت رقابتی می‌تواند به کاهش قیمت نهایی برای مصرف‌کننده و در نهایت کاهش فشار اقتصادی بر خانوارها منجر شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان بیان کرد: در بخش دیگری از این رویداد، تأثیرات بیولوژیک تغذیه بر سلامت عمومی بررسی شد. پرخوری به عنوان عامل اصلی اپیدمی بیماری‌های غیرواگیر نظیر دیابت نوع ۲ و بیماری‌های قلبی-عروقی معرفی شد. «منوی سلامت» با تمرکز بر چگالی انرژی پایین و غنای مواد مغذی بالا، ابزاری پیشگیرانه برای مدیریت وزن است که می‌تواند بار سنگین هزینه‌های درمان را از دوش دولت و خانواده‌ها بردارد.

او گفت: استانداردسازی «منوی سلامت» در غذاخوری‌ها، فراتر از یک برچسب تجاری، یک پروتکل نظارتی و آموزشی تلقی شد که مصرف‌کننده را از یک پذیرنده منفعل به انتخاب‌کننده‌ای آگاه تبدیل می‌کند. این رویکرد به معنای بازسازی سواد تغذیه‌ای جامعه و جایگزینی کیفیت بر کمیت در اکوسیستم غذایی کشور است.

موسوی افزود: ضرورت ورود نظام‌مند «منوی سلامت» به چرخه حیات غذاخوری‌ها از طریق تدوین استانداردهای ملی و ارائه تشویق‌های اقتصادی برای واحدهای پذیرایی مورد تأکید قرار گرفت. این راهبرد در سه محور:جلوگیری از اسراف و صیانت از منابع ملی، پیشگیری از بیماری‌ها و مدیریت وزن و ارتقای پایداری سلامت خانواده‌ها؛ به عنوان الگویی موفق برای ترسیم آینده‌ای روشن در ساختار سلامت و اقتصاد ملی معرفی شد.

