به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حیدر صادقی روز یکشنبه ۱۰ خردادماه جاری در نشست با شهردار شهرکرد گفت: افزایش همکاری‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری با این شهرداری از مهم‌ترین اولویت‌ها در امسال به‌شمار می‌رود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری افزود: برنامه‌های مشترک بین میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری و شهرداری شهرکرد می‌تواند زمینه افزایش اشتغال، کاهش نرخ بیکاری، رونق اقتصادی و ارتقای وضعیت رضایت‌مندی عمومی در مرکز استان را فراهم کند.

او تصریح کرد: در این راستا بازدید میدانی از بافت تاریخی شهرکرد بین مسئولان میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری و مدیران شهرداری شهرکرد انجام می‌شود.

صادقی یادآور شد: فراهم کردن زمینه جذب مشارکت مردم و دریافت اعتبارات از ردیف‌های بودجه‌ای ملی و استانی با هدف توسعه شهرکرد در بخش‌های مختلف میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی جزو برنامه‌های این اداره‌کل قرار دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: موضوع صنایع‌دستی و هنرهای سنتی به‌ویژه نمد در شهرکرد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در همین راستا اطلس صنایع‌دستی و هنرهای سنتی با رویکرد بازاریابی و اقتصادی تدوین تهیه شده است.

شهردار شهرکرد نیز گفت: مجموعه مدیران این شهرداری برای همکاری با میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری نگاه همراهی دارند.

محمدحسین واحدیان تأکید کرد: شهرداری شهرکرد همچنین برای حفظ میراث‌فرهنگی در این شهر نگاه اجرایی و عملیانی دارد و برای تحقق این مهم می‌کوشد.

او افزود: هسته مرکزی شهرکرد ۷۰ تا ۸۰ هکتار بافت فرسوده و تاریخی دارد که احیای این بافت باید با مشارکت مردم و بخش خصوصی عملیاتی و انجام شود.

واحدیان تصریح کرد: شهرداری شهرکرد آمادگی خرید تعدادی خانه تاریخی در مرکز چهارمحال و بختیاری با هدف حفظ این بناهای تاریخی را دارد.

او یادآور شد: شهرداری شهرکرد برای بازنگری طرح تفضیلی شهرکرد از آمادگی لازم برخوردار است و انتظار می‌رود میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری طرح توجیهی خود درخصوص بافت فرسوده را آماده و سریع‌تر به این شهرداری ارائه کند.

واحدیان اضافه کرد: شرح خدمات بافت تاریخی شهرکرد از سوی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری تا هفته آینده آماده و به شهرداری شهرکرد ارائه شود.

