کارگاه آموزشی کسب و کارهای گردشگری برای بخشداران و دهیاران در استان لرستان برگزار شد

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حجت‌اله عباسیان امروز دوشنبه 11 خرداد 1405، با اعلام این خبر اظهار کرد: این کارگاه که بخشی از برنامه جامع توانمندسازی گردشگری استان است، با هدف آشنایی بخشداران، دهیاران و معتمدین محلی با اصول و فنون راه‌اندازی و مدیریت کسب‌وکارهای مرتبط با گردشگری برگزار شد.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان، افزود: در این دوره که روز گذشته در سالن آمفی تئاتر این اداره‌کل برگزار شد، تلاش کردیم تا دانش مخاطبان را در زمینه‌هایی چون نحوه پذیرایی مطلوب از گردشگران و ایجاد تجربه‌ای به‌یادماندنی برای آنان، همچنین فرآیندهای لازم برای راه‌اندازی اقامتگاه‌های بومگردی اعم از احداث بنای جدید یا تبدیل اماکن موجود، ارتقا دهیم.

او با اشاره به نقش کلیدی جوامع محلی در توسعه گردشگری، خاطرنشان کرد: معتمدین محلی و دهیاران به‌عنوان پیشگامان توسعه در مناطق خود، می‌توانند نقش بسزایی در معرفی جاذبه‌های گردشگری منطقه، ایجاد زیرساخت‌های لازم و جذب گردشگر ایفا کنند. برگزاری چنین کارگاه‌هایی، گامی در جهت تقویت این پتانسیل‌ها و تحقق اهداف توسعه گردشگری استان لرستان است.

در این کارگاه آموزشی، دکتر الماسیان، استاد دانشگاه، نیز با ارائه مطالب تخصصی، شرکت‌کنندگان را با آخرین دستاوردها و رویکردهای نوین در حوزه کسب و کارهای گردشگری آشنا نمود.

