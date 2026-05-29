افتتاح پویش «هزار میدان، هزار بازار» در بروجرد/ گامی برای اشتغال ۷۰۰ هنرمند لرستانی

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سجاد عالیخانی معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان با اشاره به اهمیت این پویش که روز سه شنبه پنجم مردادماه افتتاح شد اظهار کرد: برگزاری این پویش در یک بنای تاریخی و هویتمند، پیامی روشن از پایداری فرهنگ، هنر و اصالت لرستان است، چراکه صنایعدستی این استان، ریشه در تاریخ و هویت مردم زاگرس دارد و میتواند نقش مؤثری در رونق تولید و اقتصاد هویتبنیان ایفا کند.
او با بیان اینکه پویش «هزار میدان، هزار بازار» تنها یک نمایشگاه نیست، افزود: این رویداد، ویترینی از ثمرات تلاشهای جهادی در حوزه اشتغالزایی است و صنایعدستی را باید کمهزینهترین و پایدارترین مسیر برای تحقق اقتصاد مقاومتی دانست.
عالیخانی ادامه داد: با برنامهریزی دقیق، همافزایی دستگاههای حمایتی و بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی تبصره ۱۵، تاکنون بیش از ۶۵۰ طرح تولیدی و کارآفرینی در استان شناسایی و مورد حمایت قرار گرفتهاند.
معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی لرستان تصریح کرد: در این راستا، بالغ بر ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار به این بخش اختصاص یافته که نتیجه ملموس آن، ایجاد اشتغال مستقیم برای بیش از ۷۰۰ نفر از هنرمندان و جوانان مستعد لرستان بوده است.
او افزود: این آمار تنها عدد نیست، بلکه نشاندهنده ۷۰۰ خانوادهای است که امروز به واسطه هنر و اصالت خود، صاحب معیشت پایدار شدهاند.
عالیخانی با تأکید بر اینکه حمایت از هنرمندان نباید فقط به پرداخت تسهیلات محدود شود، گفت: نگاه ما به این حوزه، نگاهی زنجیرهای است؛ نگاهی که از آموزش اصولی آغاز میشود، به حمایت از تولید میرسد و در نهایت با بازارسازی درست به نتیجه میرسد.
معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی لرستان خاطرنشان کرد: با تمرکز بر آموزشهای تخصصی و بهروزرسانی رشتههای بومی، کیفیت تولیدات هنرمندان لرستانی به استانداردهای جهانی نزدیک شده و حاصل این تلاشها، کسب ۸ نشان بینالمللی یونسکو و ۸۲ نشان ملی کیفیت بوده است.
او با اشاره به ضرورت ورود صنایعدستی به بازارهای نوین افزود: هدف نهایی ما تبدیل «هنرِ محض» به «هنرِ ثروتآفرین» است و در این مسیر، از حضور صنعتگران در فضای مجازی، برندسازی محصولات و ایجاد بسترهای فروش حمایت میکنیم تا واسطهها کاهش یافته و ارزش افزوده مستقیم به تولیدکننده برسد.
عالیخانی در پایان با قدردانی از همراهی فرمانداری ویژه شهرستان بروجرد، ستاد پیشرفت منطقهای، بنیاد علوی، بنیاد برکت و دیگر نهادهای حمایتی اظهار کرد: بروجرد همواره دیار فرزانگان و گهواره هنر بوده است و هنرمندان این خطه، با آفرینش آثار فاخر، پاسداران هویت ملی ما هستند.
معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی لرستان گفت: صنایعدستی لرستان بنبستناپذیر است و ما متعهدیم با تمام توان در مسیر توسعه بازار، برندسازی و معرفی جهانی آثار هنرمندان این دیار گام برداریم.
انتهای پیام/
نظر شما