۸ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۵:۵۲

سرپرست اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خرم‌آباد منصوب شد

طی حکمی از سوی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان لرستان، محسن طرهانی به‌عنوان سرپرست جدید اداره میراث‌فرهنگی شهرستان خرم‌آباد منصوب شد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا ، عطا حسن‌پور مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان لرستان در حکمی محسن طرهانی را به سمت سرپرست اداره میراث‌فرهنگی شهرستان خرم‌آباد منصوب کرد.

محسن طرهانی که دارای مدرک کارشناسی ارشد معماری است، پیش از این سوابق متعددی از جمله کارشناس میراث‌فرهنگی، مسئول مناقصات و قراردادها، مسئول امور شهرستان‌ها و مسئول ثبت حریم و آثار اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان لرستان را در کارنامه کاری خود دارد.

گفتنی است، پیش از این محمدرضا اسدی عهده‌دار این مسئولیت بود که با انتصاب جدید، وی از این پس به‌عنوان مسئول فنی اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

مراسم معارفه سرپرست جدید اداره میراث‌فرهنگی شهرستان خرم‌آباد با حضور امرایی، معاون توسعه مدیریت و منابع اداره‌کل، محسن سلاح‌ورزی مسئول روابط‌عمومی و جمعی از کارکنان این اداره برگزار شد.

کد خبر 1405030800655
محسن سلاح ورزی
دبیر مریم قربانی‌نیا

