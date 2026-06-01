به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نصرالله ابراهیمی امروز دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۵ در آیین تودیع و معارفه رؤسای قدیم و جدید نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان دیر، ضمن تأکید بر ظرفیت‌های غنی تاریخی، گردشگری و صنایع‌دستی این شهرستان، اظهار کرد: شهرستان دیر از قابلیت‌های بالایی برای تبدیل شدن به یکی از قطب‌های گردشگری استان برخوردار است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بوشهر با اشاره به ضرورت توسعه زیرساخت‌های گردشگری ساحلی، تصریح کرد: با توجه به سواحل زیبا و ظرفیت‌های نهفته در حوزه گردشگری دریایی، احداث «اسکله اختصاصی گردشگری» یکی از ضرورت‌های منطقه است که باید با جدیت پیگیری و اجرایی شود.

او هم‌چنین در خصوص ساماندهی صنایع‌دستی شهرستان افزود: ایجاد بازارچه دائم صنایع‌دستی از دیگر اولویت‌های اداره‌کل است که با تأمین و آماده‌سازی زمین مورد نیاز، عملیات اجرایی آن در آینده نزدیک آغاز خواهد شد.

در ادامه این نشست، علیرضا سجادی، فرماندار شهرستان دیر نیز ضمن اشاره به پتانسیل‌های بالای شهرستان در حوزه‌های سه‌گانه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، بر لزوم ارتقای نمایندگی شهرستان به «اداره» تأکید کرد و خواستار پیگیری جدی این موضوع شد.

او تصریح کرد: فرمانداری آمادگی کامل دارد تا در راستای توسعه و رونق این حوزه‌ها، همکاری و هم‌افزایی لازم را با مجموعه اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان داشته باشد.

در پایان این مراسم، از خدمات و زحمات محمدجواد حاجیانی، رئیس پیشین نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان دیر تقدیر به‌عمل آمد و محمدرضا صالح‌نژاد به‌عنوان رئیس جدید این نمایندگی معرفی و منصوب شد.

