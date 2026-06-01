به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، خلیل رازه امروز دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۵ گفت: با هدف حمایت از هنرمندان و ترویج صنایع‌دستی بومی، این نمایشگاه تخصصی با همکاری شرکت تعاونی صنایع‌دستی «نگین رخشان ارم» در محل گالری معاونت صنایع‌دستی استان برپا شده است.

معاون صنایع‌دستی استان بوشهر افزود: رشته‌های بافته‌های داری که از اصیل‌ترین هنرهای سنتی ما به شمار می‌روند، در این نمایشگاه در معرض دید علاقه‌مندان قرار گرفته است تا ضمن معرفی بهتر این رشته، گامی موثر در راستای تجاری‌سازی و حمایت از هنرمندان فعال این حوزه برداشته شود.

او در پایان ضمن دعوت از عموم مردم برای بازدید از این نمایشگاه، تأکید کرد: حمایت از آثار فاخر صنایع‌دستی، حمایت از هویت فرهنگی و اقتصادی استان است و امیدواریم برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی موجب دلگرمی بیش از پیش فعالان این عرصه شود.

این نمایشگاه از ۹ تا ۱۵ خرداد ماه جاری پذیرای دوستداران هنر و فرهنگ است و علاقه‌مندان می‌توانند برای بازدید از این آثار، در بازه‌های زمانی صبح از ساعت ۹ تا ۱۲ و عصر از ساعت ۱۷ تا ۲۲ به گالری معاونت صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان بوشهر واقع در میدان امام خمینی (ره) بندر بوشهر مراجعه کنند.

