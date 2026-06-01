به گزارش خبرنگار میراثآریا، غلامعباس ارباب خالص امروز دوشنبه ۱۱ خرداد ماه ۱۴۰۵ در دیدار مشترک با سیدجواد موسوی، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی و رؤسای تشکلهای گردشگری استان اظهار کرد: احیای دفتر اطلاعرسانی جهانگردی در مشهد میتواند نقش مهمی در معرفی هرچه بهتر ظرفیتهای گردشگری، زیارتی، تاریخی و فرهنگی استان به گردشگران و زائران خارجی ایفا کند و زمینه توسعه تعاملات بینالمللی در حوزه گردشگری را فراهم سازد.
رئیس نمایندگی وزارت امورخارجه در استان خراسان رضوی با اشاره به جایگاه ویژه مشهد در جهان اسلام افزود: در سطح بینالمللی، جمهوری اسلامی ایران بیش از هر چیز به عنوان کشوری با هویت شیعی شناخته میشود و وجود بارگاه منور حضرت امام رضا(ع) موجب شده است که مشهدالرضا به عنوان کانون و مرکزیت معنوی جهان تشیع شناخته شود.
او تأکید کرد: رونق اقتصادی مشهد و بسیاری از شهرهای استان ارتباط مستقیمی با حضور زائران و گردشگران دارد و هر اقدامی که منجر به افزایش سفرهای زیارتی و گردشگری شود، در توسعه اقتصادی، اشتغال و سرمایهگذاری منطقه اثرگذار خواهد بود.
ارباب خالص همچنین با اشاره به موقعیت راهبردی خراسان رضوی در کریدورهای حملونقل منطقهای گفت: قرار گرفتن استان در مسیر ترانزیت بینالمللی یک فرصت ارزشمند اقتصادی است که باید از آن برای توسعه گردشگری، تجارت و افزایش درآمدهای پایدار استان بهرهبرداری شود.
رئیس نمایندگی وزارت امورخارجه در استان خراسان رضوی تاکید و تمرکز بر مشترکات همسایگی و گسترش تعاملات با کشورهای همسایه را از عوامل مؤثر در رونق اقتصادی و گردشگری دانست و افزود: توسعه روابط با کشورهای پیرامونی، به ویژه در حوزههای اقتصادی، فرهنگی و گردشگری، میتواند زمینهساز افزایش ورود گردشگران و سرمایهگذاران خارجی به استان باشد.
ارباب خالص خاطرنشان کرد: با عبور از شرایط ناشی از جنگ و تنشهای منطقهای، و افزایش روند توسعه و برقراری پروازهای بینالمللی، به تدریج رونق صنعت گردشگری ایجاد خواهد داشت.
او همچنین با قدردانی از همراهی کشورهای همسایه اظهار کرد: بسیاری از کشورهای همسایه در مقاطع اخیر نقش سازنده و مثبتی در همراهی و حمایت از کشورمان ایفا کردند و این تعاملات میتواند زمینهساز همکاریهای گستردهتر در حوزه گردشگری و زیارت باشد.
ارباب خالص از بررسی و پیگیری تسهیل صدور ویزاهای زیارتی و کاری برای اتباع کشورهای همسایه خبر داد و گفت: این موضوع در دستور کار قرار دارد و میتواند به افزایش تبادلات انسانی، اقتصادی و گردشگری کمک کند.
همچنین سیدجواد موسوی مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی در این نشست با تأکید بر اهمیت همافزایی دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی اظهار کرد: توسعه گردشگری بینالمللی نیازمند تعامل مستمر با دستگاه دیپلماسی کشور و بهرهگیری از ظرفیت نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور است.
او افزود: خراسان رضوی با برخورداری از ظرفیتهای کمنظیر زیارتی، تاریخی، فرهنگی، طبیعی و سلامت، آمادگی دارد سهم بیشتری از بازار گردشگری کشورهای منطقه را جذب کند و در این مسیر همکاری نزدیک با وزارت امور خارجه میتواند به تسهیل ارتباطات، معرفی فرصتهای سرمایهگذاری و افزایش ورود گردشگران خارجی کمک کند.
موسوی بر ضرورت توسعه گردشگری زیارت، سلامت و گردشگری فرهنگی تأکید کرد و گفت: برنامهریزی برای برگزاری تورهای آشناسازی (فمتور)، دعوت از فعالان گردشگری کشورهای هدف، توسعه بازاریابی بینالمللی و تقویت زیرساختهای خدماتی از جمله اولویتهای این اداره کل در مسیر رونق صنعت گردشگری استان است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی ابراز امیدواری کرد با همکاری دستگاههای اجرایی، تشکلهای حرفهای و بخش خصوصی، زمینه افزایش ماندگاری زائران، جذب گردشگران جدید فراهم شود.
در این نشست همچنین مقرر شد انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و جامعه هتلداران خراسان رضوی با محوریت و هماهنگی بیشتر، نسبت به طراحی و اجرای فمتورهای تخصصی، معرفی ظرفیتهای گردشگری استان و ایجاد سازوکارهای لازم برای توسعه سفرهای زیارتی و گروهی اقدام کنند.
