۱۱ خرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۵۴

رئیس نمایندگی وزارت امورخارجه در استان خراسان رضوی:

دفتر اطلاع‌رسانی جهانگردی در استان احیا می‌شود

دفتر اطلاع‌رسانی جهانگردی در استان احیا می‌شود

رئیس نمایندگی وزارت امورخارجه در استان خراسان رضوی از احیای دفتر اطلاع‌رسانی جهانگردی در مشهد خبر داد و گفت: این اقدام گامی مؤثر در معرفی ظرفیت‌های گردشگری و زیارتی استان در سطح بین‌المللی است.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، غلامعباس ارباب خالص امروز دوشنبه ۱۱ خرداد ماه ۱۴۰۵ در دیدار مشترک با سیدجواد موسوی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی و رؤسای تشکل‌های گردشگری استان اظهار کرد: احیای دفتر اطلاع‌رسانی جهانگردی در مشهد می‌تواند نقش مهمی در معرفی هرچه بهتر ظرفیت‌های گردشگری، زیارتی، تاریخی و فرهنگی استان به گردشگران و زائران خارجی ایفا کند و زمینه توسعه تعاملات بین‌المللی در حوزه گردشگری را فراهم سازد.

رئیس نمایندگی وزارت امورخارجه در استان خراسان رضوی با اشاره به جایگاه ویژه مشهد در جهان اسلام افزود: در سطح بین‌المللی، جمهوری اسلامی ایران بیش از هر چیز به عنوان کشوری با هویت شیعی شناخته می‌شود و وجود بارگاه منور حضرت امام رضا(ع) موجب شده است که مشهدالرضا به عنوان کانون و مرکزیت معنوی جهان تشیع شناخته شود.

او تأکید کرد: رونق اقتصادی مشهد و بسیاری از شهرهای استان ارتباط مستقیمی با حضور زائران و گردشگران دارد و هر اقدامی که منجر به افزایش سفرهای زیارتی و گردشگری شود، در توسعه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری منطقه اثرگذار خواهد بود.

ارباب خالص همچنین با اشاره به موقعیت راهبردی خراسان رضوی در کریدورهای حمل‌ونقل منطقه‌ای گفت: قرار گرفتن استان در مسیر ترانزیت بین‌المللی یک فرصت ارزشمند اقتصادی است که باید از آن برای توسعه گردشگری، تجارت و افزایش درآمدهای پایدار استان بهره‌برداری شود.

رئیس نمایندگی وزارت امورخارجه در استان خراسان رضوی تاکید و تمرکز بر مشترکات همسایگی و گسترش تعاملات با کشورهای همسایه را از عوامل مؤثر در رونق اقتصادی و گردشگری دانست و افزود: توسعه روابط با کشورهای پیرامونی، به ویژه در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی و گردشگری، می‌تواند زمینه‌ساز افزایش ورود گردشگران و سرمایه‌گذاران خارجی به استان باشد.
ارباب خالص خاطرنشان کرد: با عبور از شرایط ناشی از جنگ و تنش‌های منطقه‌ای، و افزایش روند توسعه و برقراری پروازهای بین‌المللی، به تدریج رونق صنعت گردشگری ایجاد خواهد داشت.

او همچنین با قدردانی از همراهی کشورهای همسایه اظهار کرد: بسیاری از کشورهای همسایه در مقاطع اخیر نقش سازنده و مثبتی در همراهی و حمایت از کشورمان ایفا کردند و این تعاملات می‌تواند زمینه‌ساز همکاری‌های گسترده‌تر در حوزه گردشگری و زیارت باشد.

ارباب خالص از بررسی و پیگیری تسهیل صدور ویزاهای زیارتی و کاری برای اتباع کشورهای همسایه خبر داد و گفت: این موضوع در دستور کار قرار دارد و می‌تواند به افزایش تبادلات انسانی، اقتصادی و گردشگری کمک کند.

دفتر اطلاع‌رسانی جهانگردی در استان احیا می‌شود


هم‌چنین سیدجواد موسوی مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی در این نشست با تأکید بر اهمیت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی اظهار کرد: توسعه گردشگری بین‌المللی نیازمند تعامل مستمر با دستگاه دیپلماسی کشور و بهره‌گیری از ظرفیت نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور است.

او افزود: خراسان رضوی با برخورداری از ظرفیت‌های کم‌نظیر زیارتی، تاریخی، فرهنگی، طبیعی و سلامت، آمادگی دارد سهم بیشتری از بازار گردشگری کشورهای منطقه را جذب کند و در این مسیر همکاری نزدیک با وزارت امور خارجه می‌تواند به تسهیل ارتباطات، معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و افزایش ورود گردشگران خارجی کمک کند.

موسوی بر ضرورت توسعه گردشگری زیارت، سلامت و گردشگری فرهنگی تأکید کرد و گفت: برنامه‌ریزی برای برگزاری تورهای آشناسازی (فم‌تور)، دعوت از فعالان گردشگری کشورهای هدف، توسعه بازاریابی بین‌المللی و تقویت زیرساخت‌های خدماتی از جمله اولویت‌های این اداره کل در مسیر رونق صنعت گردشگری استان است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی ابراز امیدواری کرد با همکاری دستگاه‌های اجرایی، تشکل‌های حرفه‌ای و بخش خصوصی، زمینه افزایش ماندگاری زائران، جذب گردشگران جدید فراهم شود.

در این نشست همچنین مقرر شد انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و جامعه هتلداران خراسان رضوی با محوریت و هماهنگی بیشتر، نسبت به طراحی و اجرای فم‌تورهای تخصصی، معرفی ظرفیت‌های گردشگری استان و ایجاد سازوکارهای لازم برای توسعه سفرهای زیارتی و گروهی اقدام کنند.

دفتر اطلاع‌رسانی جهانگردی در استان احیا می‌شود

انتهای پیام/

کد خبر 1405031100900
محمدعلی علی نژاد
دبیر مریم قربانی‌نیا

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha