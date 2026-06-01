۱۱ خرداد ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۱

پیام تسلیت وزیر میراث‌فرهنگی در پی درگذشت فرزند سیدعلی‌اکبر طاهایی استاندار اسبق مازندران

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در پیامی با تسلیت درگذشت فرزند مهندس سیدعلی‌اکبر طاهایی، استاندار اسبق مازندران، این ضایعه را اندوهی جانکاه توصیف کرد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، با صدور پیامی درگذشت فرزند مهندس سیدعلی‌اکبر طاهایی، استاندار اسبق مازندران را تسلیت گفت.

در متن این پیام آمده است:

جناب آقای مهندس سیدعلی‌اکبر طاهایی

خبر درگذشت فرزند گرامی‌تان، موجب تأثر و تألم عمیق اینجانب شد.

فقدان فرزند مصیبتی است که سنگینی آن تنها در پرتو ایمان، توکل و شکیبایی قابل تحمل خواهد بود. اینجانب ضمن ابراز همدردی صمیمانه، این ضایعه دردناک را به جنابعالی، خانواده معزز و سایر بازماندگان تسلیت عرض می‌کنم.

از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه، رحمت واسعه الهی و علو درجات و برای جنابعالی و تمامی بازماندگان، صبر جمیل، سلامتی و اجر مسئلت دارم.

مهدی نورعلی
