به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، با صدور پیامی درگذشت فرزند مهندس سیدعلی‌اکبر طاهایی، استاندار اسبق مازندران را تسلیت گفت.

در متن این پیام آمده است:

جناب آقای مهندس سیدعلی‌اکبر طاهایی

خبر درگذشت فرزند گرامی‌تان، موجب تأثر و تألم عمیق اینجانب شد.

فقدان فرزند مصیبتی است که سنگینی آن تنها در پرتو ایمان، توکل و شکیبایی قابل تحمل خواهد بود. اینجانب ضمن ابراز همدردی صمیمانه، این ضایعه دردناک را به جنابعالی، خانواده معزز و سایر بازماندگان تسلیت عرض می‌کنم.

از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه، رحمت واسعه الهی و علو درجات و برای جنابعالی و تمامی بازماندگان، صبر جمیل، سلامتی و اجر مسئلت دارم.

