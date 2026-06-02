کوهسرخ؛ کانون شکوفایی اقتصاد مقاومتی با عطر گردشگری و هنر دست مردمان دیار

رضا ربیعی، مسئول نمایندگی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان کوهسرخ در یادداشتی نوشت: توسعه پایدار در مناطق روستایی در گرو توجه ویژه به دو حوزه گردشگری و صنایع دستی است. رونق گردشگری روستایی علاوه بر ایجاد درآمد و اشتغال، نقش مهمی در جلوگیری از مهاجرت و معرفی فرهنگ، آداب و رسوم و هویت اصیل ایرانی اسلامی ایفا میکند. این تعاملات فرهنگی زمینهساز تقویت وحدت ملی، افزایش همدلی و شناخت متقابل میان اقشار مختلف جامعه خواهد بود.
در سالهای اخیر اقدامات خوبی در این شهرستان صورت گرفته که شناسایی، معرفی و تبلیغ جاذبههای طبیعی، تاریخی و فرهنگی شهرستان، توسعه زیرساختهای گردشگری، حمایت از سرمایهگذاران، برگزاری نوروزگاهها و بازارچههای صنایع دستی و سوغات محلی، حضور در نمایشگاههای استانی و ملی و حمایت از هنرمندان و تولیدکنندگان صنایع دستی از جمله مهمترین برنامههای اجرا شده در شهرستان بوده است.
در حال حاضر ۸ واحد اقامتگاه بومگردی در شهرستان کوهسرخ فعال است که نقش مهمی در میزبانی از گردشگران و معرفی ظرفیتهای فرهنگی و طبیعی منطقه ایفا میکنند. همچنین بیش از ۲۵۰ نفر در قالب کارگاههای انفرادی و گروهی صنایع دستی در شهرستان مشغول فعالیت هستند که بخش قابل توجهی از این فعالان را بانوان روستایی تشکیل میدهند.
نتیجه اجرای این برنامهها پیوند مؤثر میان گردشگری، صنایع دستی و تولید محصولات بومی و محلی بوده است، یکی از مهمترین مزیتهای شهرستان کوهسرخ، ارتباط مستقیم میان این سه حوزه است، گردشگرانی که برای بازدید از جاذبههای طبیعی، روستاهای هدف گردشگری و مناطق ییلاقی شهرستان سفر میکنند، با فرهنگ، آداب و رسوم و تولیدات بومی منطقه نیز آشنا میشوند و از محصولات محلی استقبال میکنند.
نانهای سنتی و هیزمی کوهسرخ که به دلیل کیفیت مطلوب و شیوه پخت سنتی از شهرت ویژهای برخوردارند، در کنار محصولات لبنی محلی، سوغات روستایی و صنایع دستی تولید شده توسط هنرمندان شهرستان، از جمله محصولاتی هستند که مورد توجه گردشگران و مسافران قرار گرفته و حتی به سایر نقاط استان نیز ارسال میشوند.
صنایع دستی به عنوان میراث ارزشمند گذشتگان، علاوه بر حفظ هویت فرهنگی و تاریخی منطقه، زمینه اشتغال و درآمدزایی بسیاری از خانوادهها را فراهم کرده است. از سوی دیگر، رونق گردشگری موجب افزایش بازار فروش این محصولات شده و در نتیجه چرخهای مؤثر از تولید، عرضه و مصرف در سطح شهرستان شکل گرفته است.
توسعه گردشگری، صنایع دستی و تولیدات بومی در کنار یکدیگر، یکی از مصادیق عملی اقتصاد مقاومتی است؛ زیرا ضمن تکیه بر ظرفیتهای داخلی و توانمندیهای محلی، موجب ایجاد اشتغال پایدار، افزایش درآمد خانوارها، کاهش مهاجرت از روستاها و تقویت بنیانهای اقتصادی منطقه میشود.
شهرستان کوهسرخ با همکاری دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی و فعالان محلی، برنامههای متعددی را برای شناسایی، احیا و توسعه ظرفیتهای گردشگری و صنایع دستی در دستور کار قرار داده است. امیدواریم با حمایت از تولیدکنندگان، تسهیل فرآیند عرضه و فروش محصولات بومی و معرفی هرچه بیشتر جاذبههای گردشگری شهرستان در سطح ملی، شاهد شکوفایی هرچه بیشتر اقتصاد مقاومتی، توسعه پایدار، تحکیم وحدت ملی و ارتقای رفاه و امنیت پایدار در شهرستان کوهسرخ باشیم.
