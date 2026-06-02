۱۲ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۴۵

زنجیره ارزش سفال و پارچه‌بافی با محوریت مواد بومی و مشاغل خانگی در گناباد تکمیل شود

فرماندار گناباد با تأکید بر همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی گفت: زنجیره ارزش در رشته‌های پارچه‌بافی و سفال تکمیل و از مواد اولیه بومی برای ایجاد ارزش افزوده استفاده شود.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا،  ابوالفضل حکیم‌پور امروز سه‌شنبه ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۵ در نشست تخصصی با سمیه روانخواه معاون صنایع دستی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی و جمعی از کارشناسان این حوزه با اشاره به ظرفیت منحصربه‌فرد بومی‌سازی سفال مند بر پایه خاک منطقه، اظهار کرد: برخی تولیدات سفال در حال حاضر سلیقه‌ای انجام می‌شود. برگزاری دوره‌های آموزشی در زمینه نقوش اصیل، بازاریابی حرفه‌ای و تکمیل زنجیره صنایع دستی، یک ضرورت انکارناپذیر است، اساس این زنجیره‌ها را مشاغل خانگی و بنگاه‌های کوچک کسب‌وکار تشکیل می‌دهند که باید از طریق تسهیلات هدفمند حوزه صنایع دستی حمایت شوند.

فرماندار گناباد همچنین از روند صدور مجوزها به عنوان مانعی جدی یاد کرد و خواستار تسریع فرآیندهای اداری و تسهیل قوانین شد.

در این نشست بر ظرفیت‌های پارچه‌بافی شهرستان تأکید و پیشنهاد شد، حمام تاریخی این روستا به مرکز تخصصی عرضه و تولید صنایع دستی تبدیل شود.

روستای ریاب گناباد به عنوان یکی از ۸ روستای کاندیدای نهایی ثبت در فهرست «بهترین روستای گردشگری جهان» (UNWTO) شناخته می‌شود، فرصتی که برای رونق اشتغال پایدار و معرفی ظرفیت‌های بین‌المللی صنایع دستی گناباد ارزشمند است.

