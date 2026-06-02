به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ابوالفضل حکیم‌پور امروز سه‌شنبه ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۵ در نشست تخصصی با سمیه روانخواه معاون صنایع دستی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی و جمعی از کارشناسان این حوزه با اشاره به ظرفیت منحصربه‌فرد بومی‌سازی سفال مند بر پایه خاک منطقه، اظهار کرد: برخی تولیدات سفال در حال حاضر سلیقه‌ای انجام می‌شود. برگزاری دوره‌های آموزشی در زمینه نقوش اصیل، بازاریابی حرفه‌ای و تکمیل زنجیره صنایع دستی، یک ضرورت انکارناپذیر است، اساس این زنجیره‌ها را مشاغل خانگی و بنگاه‌های کوچک کسب‌وکار تشکیل می‌دهند که باید از طریق تسهیلات هدفمند حوزه صنایع دستی حمایت شوند.

فرماندار گناباد همچنین از روند صدور مجوزها به عنوان مانعی جدی یاد کرد و خواستار تسریع فرآیندهای اداری و تسهیل قوانین شد.

در این نشست بر ظرفیت‌های پارچه‌بافی شهرستان تأکید و پیشنهاد شد، حمام تاریخی این روستا به مرکز تخصصی عرضه و تولید صنایع دستی تبدیل شود.

روستای ریاب گناباد به عنوان یکی از ۸ روستای کاندیدای نهایی ثبت در فهرست «بهترین روستای گردشگری جهان» (UNWTO) شناخته می‌شود، فرصتی که برای رونق اشتغال پایدار و معرفی ظرفیت‌های بین‌المللی صنایع دستی گناباد ارزشمند است.

