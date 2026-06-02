به گزارش خبرنگار میراثآریا، سید جواد موسوی امروز سهشنبه ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۵ در نشست مشترک مدیران کل راهداری و حملونقل جادهای و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی و معاونان با اشاره به ثبت روستای تاریخی ریاب در فهرست جهانی، بر ضرورت تقویت اطلاعرسانی جادهای و نصب تابلوهای راهنمای مسیر دسترسی به این روستا تأکید کرد و گفت: این اقدام در معرفی هرچه بهتر ظرفیتهای گردشگری منطقه و افزایش شانس انتخاب ریاب به عنوان «روستای جهانی گردشگری» مؤثر است.
همچنین جعفر شهامت مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خراسان رضوی ضمن اعلام آمادگی کامل این ادارهکل، بر همکاری همهجانبه برای نصب تابلوهای معرفی و هدایت مسیر این روستای ارزشمند و سایر جاذبههای گردشگری استان تأکید کرد.
از دیگر محورهای این نشست، توسعه اطلاعرسانی مسیرهای گردشگری بهویژه در مبادی و محورهای ورودی استان و معرفی بناهای تاریخی، فرهنگی و جاذبههای گردشگری از طریق نصب تابلوهای جادهای و اجرای طرح تابلوهای اطلاعرسانی و معرفی اماکن فرهنگی و تاریخی بود که مورد تأکید دو طرف قرار گرفت.
همچنین دو دستگاه بر گسترش همکاریهای مشترک برای ارتقای کیفیت خدمات رفاهی بینراهی، تجهیز سرویسهای بهداشتی و نمازخانههای مجتمعهای خدماتی و رفاهی و مناسبسازی این فضاها برای استفاده توانیابان و افراد دارای معلولیت تأکید کردند.
در پایان این نشست، طرفین ضمن تأکید بر تداوم همکاریهای مشترک، توسعه تابلوهای اطلاعرسانی و معرفی اماکن فرهنگی و تاریخی را گامی مؤثر در معرفی بهتر ظرفیتهای فرهنگی، تاریخی و گردشگری استان دانسته و بر ارتقای زیرساختهای خدماتی، افزایش رضایتمندی زائران و مسافران و تقویت صنعت گردشگری خراسان رضوی تأکید کردند.
همچنین راهکارهای توسعه زیرساختهای گردشگری، ارتقای اطلاعرسانی جادهای، توسعه تابلوهای اطلاعرسانی و معرفی اماکن فرهنگی و تاریخی و بهبود خدمات بینراهی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
