قلعه اردلان تویسرکان به مرمت اضطراری نیاز دارد

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمد احمدی سه‌شنبه ۱۲ خرداد، با بیان اینکه مرمت اضطراری قسمت‌هایی از این اثر تاریخی که احتمال خطر ریزش دارد در دستور کار قرار دارد، افزود: قلعه اشتران یا قلعه اردلان یکی از آثار شاخص روستای هدف گردشگری اشتران است که قدمت آن به دوره قاجار برمی‌گردد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان تویسرکان با اشاره به اینکه این اثر ۱۰ بهمن سال ۱۳۸۳ با شماره ثبت ۱۱۳۷۹ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است، اظهار کرد: بخشی از قلعه اردلان در سال ۹۶ مرمت شد و مرمت کامل آن به دلیل وسعت این بنای تاریخی به اعتبار زیادی نیاز دارد.

او ادامه داد: در صورت تخصیص اعتبار در سال‌جاری مرمت اضطراری قسمتی از قلعه انجام می‌شود و این موضوع در کمیته برنامه‌ریزی شهرستان تویسرکان نیز مطرح شده است.

احمدی با اشاره به اینکه قلعه اردلان در صورت مرمت می‌تواند نقش مهمی در جذب گردشگر به روستای اشتران داشته باشد، بیان کرد: این قلعه تاریخی مشرف به قله خان‌گرمز و در مسیر جاده قدیمی همدان به تویسرکان قرار دارد و از نظر موقعیت جغرافیایی و وسعت یکی از قلعه‌های نادر در استان همدان به شمار می‌آید.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان تویسرکان با بیان اینکه روستای اشتران با جاذبه‌های تاریخی و طبیعی یکی از روستاهای زیبای هدف گردشگری استان همدان محسوب می‌شود، گفت: متاسفانه این روستا فاقد خانه بومگردی است و ایجاد اقامتگاه‌های بومگردی می‌تواند جایگاه روستا را در جذب و ماندگاری گردشگر ارتقا دهد.

او اضافه کرد: ایجاد خانه‌های بومگردی سبب مهاجرت معکوس می‌شود و جایگزین مناسبی برای کشاورزی است، علاوه بر این اقامتگاه‌های بومگردی ارزآوری، اشتغالزایی و درآمدزایی برای روستاها از جمله روستای اشتران با جذب گردشگر به همراه خواهد داشت.

